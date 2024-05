2.5Dメトロイドヴァニア「Venture to the Vile」がSteamにて本日5月22日に発売! Studio Cut to Bitsのデビュー作

2.5Dメトロイドヴァニア「Venture to the Vile」がSteamにて本日5月22日に発売! Studio Cut to Bitsのデビュー作