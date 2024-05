【ハイキャパ ホワイト D.O.R】5月22日 発売価格:27,280円

東京マルイは、ガスブローバック「ハイキャパ ホワイト D.O.R」を5月22日に発売する。価格は27,280円。

別売の「マイクロプロサイト」が装着可能な「ハイキャパ D.O.R」に、ホワイト主体のモノトーンカラー・バージョンが登場。スライド後部のリアサイトを取り外せば、ダイレクトにマイクロプロサイトを取り付けることができる。また、付属のハイマウントベースはマイクロプロサイトを高い位置に取り付けられるほか、マウント一体型のバックアップサイトで、マイクロプロサイト越しにサイティングすることも可能となっている。

トリガーコントロールがしやすいフラットタイプのショートトリガーや、ロングタイプのスライドストップを採用。スライドにはミゾ幅の広いセレーションと、マイクロプロサイト装着時にスライドを引きやすくするためのリブ(突起)が追加されている。装弾数31発、冷えに強いダイカスト製のマガジンが付属する。

【仕様】

全長:220mm

銃身長:112mm

重量:839g(空のマガジンを装着した場合)

弾丸:6mm BB(0.2~0.25g)

動力源:専用ガス(※1)

装弾数:31+1発(1発は本体に装填した場合)

型名:Hi-CAPA WHITE D.O.R

種類:ハンドガン(オートマチック)

※1:専用の「ガンパワーHFC134aガス」または「ノンフロン・ガンパワー」をご使用ください。

【パッケージ内容】

ハイキャパ ホワイト D.O.R本体、マガジン(装弾数31発)、ローマウント用ツメ付電池フタ、ローマウント用ネジ×2、ハイマウント用マウントベース、ハイマウント用ネジ×2、マウントレイル 、取付ネジ×2、取付穴加工治具、保護キャップ、取扱い注意・説明書、注文書、クリーニングロッド、BB弾(0.2g/100発)、他

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。