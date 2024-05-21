¡Úµð¿Í¡Û»ÙÇÛ²¼Éüµ¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÎ©²¬½¡°ìÏº¤¬¿¦¿Í¤Ö¤êÈ¯´ø¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¾Î»¿
¡¡µð¿Í¤ÎÎ©²¬½¡°ìÏº³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é¤â£±»Íµå¤Ë£²¤Ä¤Îµ¾ÂÇÀ®¸ù¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£¶·î£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£²Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Î©²¬¡£¿·¤¿¤ÊÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£³¡×¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ï»ÙÇÛ²¼Éüµ¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Î©²¬¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î£ÇÅÞ¤«¤éÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£³²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤Èµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡££µ²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ÎË½Åê¤òÍ¶¤Ã¤ÆÁö¼Ô¤òÆóÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£¶µåÌÜ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï£°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Ë¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éºÆ¤Óµ¾ÂÇ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£·ë²ÌÅª¤ËÂ³¤¯µÈÀî¤¬µ¾Èô¤ò·è¤á¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²¬¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤Þ¤¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤¿ÃË¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤òÂ³¤±¤ë°¤Éôµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£