2È¯´Þ¤à4°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌð¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Î½ÐÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×£µ·î¤ÏÀä¹¥Ä´¡¡¼ç¼´¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯21¡½0³ÚÅ·¡Ê21Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡2ÅÙ¤ÎÂÇ¼Ô°ì½ä¤Ê¤É23°ÂÂÇ21ÆÀÅÀ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÏ¿ÅªÌÔÂÇ¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£21ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÂçË½¤ì¤ÎÃæ¿´¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¡£2ËÜÎÝÂÇ´Þ¤à4°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Î½ÐÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë·ÑÂ³¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²óÌµ»à¡£¥Ý¥ó¥»¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø±¿¤Ó¡¢º£µ¨40»î¹çÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î1¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ë¤Ï2¹æ2¥é¥ó¤È¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»°ÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Î³èÌö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î¤Þ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨2³äÂæÁ°È¾¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢5·î¤ÏÂÇÎ¨4³ä2Ê¬9ÎÒ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¶áÆ£·ò²ð¤ä»³ÀîÊæ¹â¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÇ·â¤ò¸µ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö·ª¸¶¤é¤·¤¤¿ô»ú¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤âÂÔË¾¤Î2¥¢¡¼¥Á¤Ë¤Û¤ª¤ò¤æ¤ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤â6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç3Àï¤Ö¤ê¤Î4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤¬ÌöÆ°¡£Ãù¶â¤ò18¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤ÏÂçºå¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÎ×¤à¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÂÅÄ¡Êµ£¡Ë¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡£Âç¾¡¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë