ÅÄÃæ¹¯É×»áàÉÔ¾Í»öáºÛÈ½¤ÇËµÄ°ÀÊËä¤á¤ë²£ÉÍ»Ô¶µ°Ñ¤ËÅÜ¤ê¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÂº¸·¤è¤êÂÎÌÌ¤òÍ¥Àè¡×
¡¡ºî²È¤Ç¸µÄ¹Ìî¸©ÃÎ»ö¤ÎÅÄÃæ¹¯É×»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È²£ÉÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶µ°÷¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Æ°°÷¤ò¤«¤±¤ÆËµÄ°ÀÊ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£´¤Ä¤ÎºÛÈ½¤Ç¿¦°÷¤ËÆ°°÷¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£Î£È£Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£ÉÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÔÌ±¤ÎËµÄ°¤Îµ¡²ñ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÂº¸·¤è¤ê»Ô¶µ°Ñ¡õ»Ô¶µÁÈ¤ÎÂÎÌÌ¤òÍ¥Àè¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤Ç¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î»°Ã«±Ñ¹°»á¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£ºÛÈ½¤Î¸ø³«¸¶Â§¤ä¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤òº¬Äì¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢Î®ÀÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£