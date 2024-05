奈良 蔦屋書店のフリーマーケット「第16回 奈良 蚤の市」アンティーク＆ヴィンテージ雑貨や食器が集結

奈良 蔦屋書店が主催するフリーマーケット「第16回 奈良 蚤の市」が、2024年5月25日(土)・26日(日)の2日間、奈良県コンベンションセンター 天平広場にて開催される。

奈良 蔦屋書店のフリーマーケット「奈良 蚤の市」

古く奈良時代には日本の首都として栄え、現在も数多くの文化遺産が点在する古都・奈良。そんな歴史的な建築物が立ち並ぶ奈良の街を舞台にした「奈良 蚤の市」は、様々な時代の空気を吸い込んだアンティークやブロカントが手に入る本格的な蚤の市だ。

「奈良 蔦屋書店」にアンティーク・ヴィンテージ商品が集結

会場となる奈良県コンベンションセンター 天平広場には、50年代から60年代のアメリカンヴィンテージを中心に、アンティーク雑貨や古着も取り扱う「アンカーアンティークス(Anchor Antiques)」、ベルギーやオランダのヴィンテージ食器と雑貨を得意とする「カラム(Callum)」、個性豊かなヴィンテージウォッチを幅広く提案している「リジューム(RESUME)」など、個性豊かな店舗が自慢の商品を販売する。

このほか、20店舗近い飲食店も出店。スイーツや焼き菓子、コーヒー、寿司、スパイスカレーなど、ショッピングの間の休憩に最適なグルメも楽しめる。

開催概要

開催日:2024年5月25日(土)・26日(日)

時間:9:00〜16:00

場所:奈良県コンベンションセンター 天平広場



<出店店舗>

■アンティーク

Anchor Antiques / antique Ivy /antique totto / アンティークドボタンキコ / Et cetera / MLPショップ / ohal vintage&remake / callumshop / カンランシャ / kiccorie / グリーンベアーズカンパニー / GLOBE ART / k-tools / ぜんまい / チャルカ / c-h-o-c / Two of us clothing / 円ら(25日のみ) / TEIBO BOOKS (26日のみ) / buff / はま太郎 / foo stitch / Pleased To Meet Me / BRICOLAGE Antiques / Brick Lane Antiques / 古道具 山ノ葉 / 古道具ルチボ / マールイ・ミール / 満月アンティーク / Rusty Acorn Antiques / RESUME

■フード

味な大富 / apa apa cafe / Awesome pizza!! / käsi (25日のみ) / ごはんやハレ / 熟成鶏 とことこ / Somi sweets and coffee (25日のみ) / だいどころ飛鳥 (26日のみ) / タイムカフェ(26日のみ) / DE LA BLANCHE 1090 / bird bird / パン・ドゥ・キュイソン / pieni blanc (26日のみ) / 火と実coffee / pinon plus (25日のみ) / Brighton Tea Room、日本酒と○○。(25日のみ) / HOME COFFEE ROASTER (26日のみ)

■植物

stolo / hurrah

