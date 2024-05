加藤和樹が、約1年7ヶ月ぶりにリリースしたアルバム『Liberation BOX』を引っ提げたライブツアー<Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2024 〜Liberation〜>をスタートさせた。初日となる川崎CLUB CITTA’でのライブは、本日5月21日に開催。声出しOKのライブは久しぶりとあって、タイトルにもなっている「Liberation(意味:解放)」にふさわしい公演となった。BARKSでは、追って本公演のオリジナルレポートを公開する。

ライブ情報



<Kazuki Kato Live "GIG" Tour 2024 〜Liberation〜>2024年5月21日(火)川崎 CLUB CITTA'5月23日(木)心斎橋 BIGCAT5月24日(金)名古屋 DIAMOND HALL<Kazuki Kato Special Live "GIG" 2024 〜Count Down KK 2〜>2024年5月31日(金)LINE CUBE SHIBUYA<Kazuki Kato Concert Tour 2024 〜Respection〜>2024年6月20日(木)福岡 あいれふホール6月22日(土)岡山 山陽新聞社さん太ホール6月23日(日)大阪 ドーンセンター6月27日(木)渋谷 さくらホール<加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2->2024年8月26日(月)・27日(火)コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)8月31日(土)福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)9月1日(日)バンドー神戸青少年科学館ドームシアター(プラネタリウム)