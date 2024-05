サンリオキャラクターたちをカプセルサイズのまんまるなぬいぐるみにした「かぷぐるみ ふにゅまる!マスコットコレクション」が新登場する。おなじみのキャラクターたちがまんまるのめちゃカワフォルムに大変身♪ 可愛すぎ注意!2024年5月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに登場する「かぷぐるみ ふにゅまる!マスコットコレクション」は、大人気キャラクター「サンリオキャラクターズ」の仲間たちがまんまるいぬいぐるみになったアイテム。ゴム紐が付いているので、カバンに付けたり、並べて飾ったりと楽しみ方はあなた次第、ふにゅっとした優しい感触と、丸々したフォルムにメロメロになれます♪ラインナップはマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドンの全部で6種類。どのキャラクターもいつもよりま〜るくなっていて、その可愛さに思わず笑みがこぼれてニギニギしたくなること間違いなしだと思います!ぜひぜひ、みんな集めてふにゅふにゅしてね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650875