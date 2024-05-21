C・ロナウドやベルナルド・シウバら主軸が順当選出！ ユーロに臨むポルトガル代表が発表【ユーロ2024】

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ポルトガルサッカー連盟(FPF)は21日、ユーロ2024に臨むポルトガル代表メンバー26名を発表した。

ロベルト・マルティネス監督は、FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)、DFルベン・ディアス(マンチェスター・シティ)、FWベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)、DFペペ(ポルト)、MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)ら主軸を順当に招集した。

ポルトガルはキャンプを国内で行い、6月4日にフィンランド代表、同8日クロアチア代表、同11日にアイルランド代表とトレーニングマッチを実施する。

本大会ではグループFに入り、チェコ代表(6/18)、トルコ代表(6/22)、ジョージア代表(6/26)と対戦する。

今回発表されたポルトガル代表メンバーは以下の通り。

◆ポルトガル代表メンバー26名

GK

ジオゴ・コスタ(ポルト)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ルイ・パトリシオ(ローマ/イタリア)

DF

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

ダニーロ・ペレイラ(パリ・サンジェルマン/フランス)

ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)

ジョアン・カンセロ(バルセロナ/スペイン)

ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ペペ(ポルト)

ルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/イングランド)

MF

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

ジョアン・ネヴェス(ベンフィカ)

ジョアン・パリーニャ(フルアム/イングランド)

オタビオ(アル・ナスル/サウジアラビア)

ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル/サウジアラビア)

ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)

FW

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)

クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)

ジオゴ・ジョタ(リバプール/イングランド)

フランシスコ・コンセイソン(ポルト)

ゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ジョアン・フェリックス(バルセロナ/スペイン)

ペドロ・ネト(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)