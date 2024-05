キャンドゥから、ディズニーのキャラクター「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いするグッズコレクションが登場。

爽やかなボーダー柄がベースのデザインと、様々な表情が楽しめる総柄デザインの2パターンで、夏旅やお出かけで活躍するグッズ全62品が展開されます☆

キャンドゥ ディズニー「ドナルドダック」アートグッズ

発売日:2024年5月23日(木)より順次

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ

キャンドゥから、ディズニーのキャラクター「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いするグッズが登場。

表情豊かで元気いっぱいな「ドナルドダック」が描かれたオリジナルデザインのグッズが、2024年5月23日(木)より順次発売されます。

デザインは、爽やかなボーダー柄がベースのアートと、

「ドナルドダック」の様々な表情が楽しめる総柄を展開。

2つの「ドナルドダック」のアートを使った、これからの夏旅やお出かけで活躍するグッズが目白押しです☆

商品ラインナップ

商品名・価格:

折りたたみボストンバッグ:550円(税込)折りたたみリュックサック:660円(税込)PPバッグ:330円(税込)ヘアバンド:550円(税込)アイマスク&ケース:220円(税込)クリアミニポーチ:330円(税込)アクリルスタンド:各220円(税込)トラベルセット:550円(税込)ケース付きセットコーム:220円(税込)ほか

キャリーケースにセット出来るボストンバッグをはじめ、

サブバッグとして便利な折り畳みリュックサックや、

持ち手が2WAYのPPバッグ、

怒った「ドナルドダック」のような顔になれる面白かわいいヘアバンドとアイマスクなど、

旅行やお出かけ時に大活躍な、見てかわいい、使って便利なグッズが盛り沢山です。

そのほか、推し活にも使えるアクリルスタンドやクリアミニポーチなど全62品がラインナップされています。

表情豊かでかわいい「ドナルドダック」デザインで、楽しい夏を過ごせるグッズコレクションです。

表情豊かで元気いっぱいな「ドナルドダック」を描いた、キャンドゥオリジナルデザインのグッズ。

キャンドゥの「ドナルドダック」アートグッズは、2024年5月23日(木)より順次発売です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボーダーや総柄アートがおしゃれ!キャンドゥ ディズニー「ドナルドダック」アートグッズ appeared first on Dtimes.