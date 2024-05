9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEの最新アルバム『You had me at HELLO』が、21日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で初登場1位に。自身初の首位獲得となりました。

ZEROBASEONEは、2023年にグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した第5世代K-POPボーイズグループ。SUNG HAN BINさん(22)、KIM JI WOONGさん(25)、ZHANG HAOさん(23)、SEOK MATTHEWさん(21)、KIM TAE RAEさん(21)、RICKYさん(20)、KIM GYU VINさん(19)、PARK GUN WOOKさん(19)、HAN YU JINさん(17)という様々な国籍を持つ9人のメンバーで構成されています。

2023年7月に韓国でリリースしたファーストミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』は200万枚以上を売り上げ、ダブルミリオンセラーに。さらに、11月にリリースしたセカンドミニアルバム 『MELTING POINT』も初週売り上げだけで213万枚を突破し、デビューから2作連続ダブルミリオンセラーを達成するなどブレイクを果たしました。

その後、3月20日にシングル『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たすと、海外アーティストの歴代デビューシングルの最高売り上げ枚数の記録を更新するなど、日本でも人気となっています。

オリコン調べ(2024/05/21付)