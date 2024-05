デル・テクノロジーズは5月21日、CPUにSnapdragon X EliteおよびSnapdragon X Plusを搭載したCopilot+ AI PCの新製品として、「New XPS 13」、「New Inspiron 14 Plus」、「New Inspiron 14」、「New Latitude 7455」、「New Latitude 5455」の5製品を発表した。「New XPS 13」と「New Inspiron 14 Plus」の一部即納構成の予約販売を同日より開始しており、発送は6月末。「New Latitude 7455」は6月18日より発売、「New Inspiron 14」と「New Latitude 5455」は後日発売予定。価格は「New XPS 13」が249,980円など、「New Inspiron 14 Plus」が179,800円など。

Snapdragon X EliteおよびSnapdragon X Plusを搭載したCopilot+ AI PCの新製品「New XPS 13」は、CPUにQualcomm Snapdragon X Elite 12コアを搭載し、Copilot+を備えたXPS製品。バッテリー駆動時間は最大27時間。Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7や有機ELディスプレイを搭載。メモリは最大64GBまで選択可能。重さはHD+、QHD+選択の場合が1.19kg、有機ELの場合が1.17kg。オプションでプラチナシルバー、グラファイトカラーを選べる。New XPS 13の主なスペックは、CPUがSnapdragon X Elite X1E-80-100(12コア)、グラフィックスがQualcomm Adreno、メモリーが16GB LPDDR5X、ストレージが512GB M.2 PCIe NVMe SSD、ディスプレイが13.4型 FHD+(1920×1200ドット、非光沢)、本体カラーはグラファイト、キーボードは日本語バックライトキーボード指紋認証リーダー付き、OSはWindow 11 Home(Arm版OS、日本語)。この構成で価格は249,980円。New XPS 13「New Inspiron 14 Plus」は、CPUにQualcomm Snapdragon X Plusを搭載。Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7やクアッド スピーカー、輝度400ニトのタッチ式QHD+ディスプレイを備える。バッテリー駆動時間は15.5時間。重さは約1.4kg。New Inspiron 14 Plusの主なスペックは、CPUがSnapdragon® X Plus X1P-64-100(10コア)、グラフィックスがQualcomm Adreno、メモリーが16GB LPDDR5X、ストレージが512GB M.2 PCIe NVMe SSD、ディスプレイが14型 QHD+((2560×1600ドット、非光沢、タッチ式)、本体カラーはアイスブルー、キーボードは日本語バックライトキーボード、OSはWindow 11 Home(Arm版OS、日本語)。この構成で価格は179,800円。また、後日発売予定の「New Inspiron 14」は、CPUにQualcomm Snapdragon X Plus 8コアまたは10コアを搭載。機械式プライバシーシャッターを備える。New Inspiron 14 Plus「New Latitude 7455」は、最長21時間のバッテリー駆動時間を実現したAIノートPC。14型QHD+タッチ ディスプレイ、AIノイズリダクション機能を備えたクアッドスピーカー、Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7を搭載するほか、オプションで5Gを装備可能。アルミニウム製シャーシには、リサイクルの低炭素アルミニウムを使用した。「New Latitude 5455」(後日発売予定)は、16:10のFHD+ディスプレイとデュアルスピーカーを搭載。デル・テクノロジーズのImplementation Services for Microsoft Copilotに対応する。