¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡Û°¤ÉôÂç¼ù¡ÖÆ´¤ì¤ÎÏÆËÜÍºÂÀ¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¡Ä¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¡¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ìá¤·¤ÆÎÉ²½
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¤Î£Æµ¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ï£²£±Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢£±£°£Ò¤Î£Óµé½à·è¾¡¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¡¦°¤ÉôÂç¼ù¡Ê£³£µ¡áºë¶Ì¡Ë¤¬ÞÕ¿È¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¶á¶·¤Ï¿Í¤Î¸å¤í¤ò²ó¤ëÈÖÁÈ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î°¤Éô¤À¤¬¡¢½éÆüÆÃÁª¤ËÂ³¤¤¤ÆÃÏ¸µÀï¤Î½à·è¤â¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¯ÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ç¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤¬Áª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¸¶ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÌÜÉ¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª¤ÏÎÓÂç¸ç¤ÎÈÖ¼ê¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Öº£Æü¡Ê£²ÆüÌÜ¡Ë¤ÏÎÏ¾¡Éé¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¼õ¤±¤«¤é²¼¤²¤Æ´¬¤ÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¤±¤óÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢·üÌ¿¤ËÂÑ¤¨¤Æ·è¾¡¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¡ÖÁ°²ó¤«¤é£³Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌá¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÆ±´üÆ±µéÀ¸¤Ç¡ËÆ´¤ì¤ÎÏÆËÜÍºÂÀ¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥ÎØ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤º¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ÂÎ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥Áö¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÉ¸¤¬¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ÏÄÌ¤¸¤º¡¢·è¾¡¤â¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¶áÆ£¡ÊÊÝ¡¦£´£±¡áÀéÍÕ¡Ë¤µ¤ó¤¬Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤â¤¦£±Æü¼«ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯£²·î¤Î£Áµé£±¡¦£²ÈÉÀï°ÊÍè¡¢£Óµé¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÀ¾Éð±à£Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ëµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£