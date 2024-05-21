Mrs. GREEN APPLE、初の“定期公演”開催へ 1ヶ月で8日間ライブ【Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”】
【モデルプレス＝2024/05/21】Mrs. GREEN APPLEが、10月に初の定期公演となる「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」を神奈川・Kアリーナ横浜にて開催することが発表された。
【写真】Mrs. GREEN APPLE、ビジュアルの変化話題「K-POPアイドルみたい」
彼らが主催する対バン企画「Mrs. TAIBAN LIVE 2024」を21日（ゲスト：乃木坂46）と22日（ゲスト：キタニタツヤ、imase）に横浜アリーナで開催中だが、先ほど終演した21日のライブで、10月に世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて、同アリーナでは史上初となる8日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催することを発表した。
7月6日〜7日に 兵庫・ノエビアスタジアム神戸、7月20日〜21日に 神奈川・横浜スタジアムで開催するスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』の全チケット、計15万枚のチケットが完売したことが発表されたばかりで、このサプライズな知らせに、横浜アリーナの場内は悲鳴に似た歓声に包まれることとなった。（modelpress編集部）
2024年10月5日（土） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場16：30／開演18：00
2024年10月6日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場16：30／開演18：00
2024年10月9日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月10日（木） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月15日（火） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月16日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月30日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月31日（木） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
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◆Mrs. GREEN APPLE、8日間の“定期公演”初開催
彼らが主催する対バン企画「Mrs. TAIBAN LIVE 2024」を21日（ゲスト：乃木坂46）と22日（ゲスト：キタニタツヤ、imase）に横浜アリーナで開催中だが、先ほど終演した21日のライブで、10月に世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて、同アリーナでは史上初となる8日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催することを発表した。
◆「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」開催日程
2024年10月5日（土） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場16：30／開演18：00
2024年10月6日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場16：30／開演18：00
2024年10月9日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月10日（木） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月15日（火） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月16日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月30日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
2024年10月31日（木） 神奈川・Kアリーナ横浜
開場17：30／開演19：00
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