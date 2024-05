キッチンを備えた広い客室、家族や仲間と“みんなで泊まる”を楽しむアパートメントホテル「MIMARU」では、東京・京都・大阪にて「ポケモンルーム」の宿泊プランを販売中。

そんな「ポケモンルーム」の宿泊者にプレゼントされるポケモンルームオリジナルノベルティグッズが、2024年6月1日(土)以降の宿泊分よりリニューアルされます☆

MIMARU 東京・京都・大阪「ポケモンルーム」ノベルティグッズリニューアル

提供開始日:2024年6月1日(土)以降の宿泊分

「ポケモンルーム」提供施設:

MIMARU東京 上野EAST(住所:東京都台東区東上野4-26-3)MIAMRU東京 銀座EAST(住所:東京都中央区新富1-4-4)MIMARU東京 八丁堀(住所:東京都中央区日本橋茅場町3-8-8)MIMARU京都 新町三条(住所:京都市中京区新町通三条上る町頭町105)MIMARU京都STATION(住所:京都市南区東九条東山王町15-1)MIMARU京都 河原町五条(住所:京都市下京区西高瀬川筋五条下る平居町17-1)MIAMRU京都 西洞院高辻(住所:京都市下京区本柳水町782)MIAMRU大阪 難波NORTH(住所:大阪府大阪市西区南堀江1-2-10)

キッチンを備えた広い客室、家族や仲間と“みんなで泊まる”を楽しむアパートメントホテル「MIMARU」

東京・京都・大阪にある「MIMARU」では、家族でポケモンの世界が楽しめる「ポケモンルーム」を展開しています。

「ポケモンルーム」は、ベッドの上の巨大なカビゴンのぬいぐるみや、ダイニングスペース、ベッドスペースのデザイン壁紙など、ポケモンファンにはたまらない特別なお部屋です。

オリジナルデザインのお皿やカップを備えた客室は全てキッチン付きで、ポケモン料理を作って、お祝いやパーティーをして楽しむこともできます。

そんな「ポケモンルーム」の宿泊者にプレゼントされるポケモンルームオリジナルノベルティグッズが、2024年6月1日(土)以降の宿泊分よりリニューアルされます!

新しいポケモンルームオリジナルノベルティ

「ポケモンルーム」に宿泊のゲストから好評を集めている、宿泊者限定のポケモンルームオリジナルノベルティグッズ。

今回は、子どもたちはもちろん、“大人の方でも使いやすく、日本らしさを取り入れる”というコンセプトのもと「ランドリーバック」、

「巾着」、

「ポーチ」、

「ステッカー」の4点をラインナップ。

ランドリーバック、巾着、ポーチのバック3種類のデザインには、かわいいポケモンたちが5匹隠れています。

オリジナルノベルティグッズは、1組1泊につき1セットのプレゼントです。

ステッカーは10種類の中から1つが入っています(種類は選べません)。

宿泊者限定でもらえるノベルティグッズがリニューアル!

MIMARUの東京・京都・大阪にて販売されている「ポケモンルーム」と、宿泊者限定プレゼントのノベルティグッズの紹介でした☆

※2024年6月1日〜8月31日に宿泊されるゲストは、旧ノベルティグッズも選べます

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宿泊者限定でもらえる和デザインのランドリーバック・巾着・ポーチ・ステッカー!MIMARU 東京・京都・大阪「ポケモンルーム」 appeared first on Dtimes.