セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #8」を配信し、今後のイベント情報や追加収録楽曲など、各最新情報を発表した。

追加楽曲情報を公開

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局#8】

今回は、4曲の楽曲が順次追加される。

1曲目は、「第21回楽曲コンテスト プロセカNEXT」で採用された、阿修さんの楽曲「合成するミライ」で、バーチャル・シンガーver.が収録される。2曲目は、香椎モイミさんの「LEADER」。この楽曲は、コンピレーションアルバム「セカイノオト vol.1」に収録されていた書き下ろし楽曲で、バーチャル・シンガーver.が収録となる。

3曲目は、ふわりPさんの楽曲「きょうもハレバレ」。ワンダーランズ×ショウタイムによる歌唱のセカイver.が収録される。4曲目はナナホシ管弦楽団さんの「抜錨」。Leo/needによる歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録される。

また新たに、「Pa III.シリーズ(パッショネート スリー ドット シリーズ)」や「Awake Now」などで知られる雄之助と、「深昏睡」、「楽園」、「nuit」で知られる春野さんが、MORE MORE JUMP!の書き下ろし楽曲を提供してくれることが明らかになった。

このほかにも、「メルティランドナイトメア」、「再会」、「ゼロトーキング」で知られるはるまきごはんさんが、25時、ナイトコードで。の書き下ろし楽曲を提供してくれることが決定した。

ゲーム関連情報を発表!!

ゲーム関連情報まで幅広く情報を届ける「プロセカスニュース」のコーナーにて多数の情報が発表された。

コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」詳報!

Leo/needとVivid BAD SQUADによるコネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」が6月15日に開催されるが、その最新情報が公開となった。

公演開催にあたり「テクニカルテスト」が、5月24日20時より実施される。テスト内容としては、大人数の入退場などや各種機能の挙動で問題がないかという点となっている。今回の演目では、キャラクターやナレーションなどの出演はないが、過去に開催された全てのコネクトライブの開演演出がメドレーで披露される。参加した人には、ライブボーナスドリンク(大)1個が送られる。テクニカルテストへの参加は無料。

「[コネクトライブ RESONANCE BEATS!!]カウントダウンログインキャンペーン」が、6月13日の0時より開催される。期間中、毎日「バーチャルコイン100個」がプレゼントされる。また、6月14日12時00より本公演終了ごろまで、コネクトライブの前日譚となるログインストーリーが公開される。

そして、公演当日となる6月15日12時より、コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」のキービジュアルでの衣装を獲得できる「プレミアムプレゼントガチャ」が開催される。

これは、「Leo/need EDITION」と「Vivid BAD SQUAD EDITION」の2種類が開催され、それぞれのユニットのライブ衣装がセットアイテムとしてついてくる。また、出現メンバーも各ユユニットメンバーのみとなっているほか、★4メンバーも1人確定する。

次回「ワールドリンクイベント」はLeo/need!

次回「ワールドリンクイベント」は、7月17日よりLeo/needが開催となる。スケジュールは、7月17日20時より天馬咲希、7月20日20時より望月穂波、7月23日20時より日野森志歩、7月26日20時より星乃一歌となる。

難易度APPENDに3曲追加

難易度APPENDに、「ロウワー」、「Awake Now」、「星を継ぐ」が追加される。

新たに3組のキズナランクの組み合わせを追加

新たに3組のキズナランクの組み合わせが追加される。今回追加される組み合わせは、「一歌 & 絵名」、「彰人 & えむ」、「冬弥 & えむ」の3組。

誕生日メンバーのバーチャルライブを開催

近日誕生日を迎えるメンバーを紹介。6月は1人となっており、6月24日は神代 類の誕生日。同日にはバーチャルライブが開催され、参加することで限定称号を得ることができる。さらにバーチャルショップで「HAPPY BIRTHDAYガチャ」が開催され、アイテムの販売が誕生日の0時より行なわれる。

アップデート情報を公開

5月末開催予定イベントはチアフルカーニバルイベント

4月末に開催される予定だったイベントは、v3.4.0以降発生していた「チアフルライブ」の不具合修正のため開催が見送られたが、5月末までに不具合の修正が完了する見込みがたったということで、5月末はチアフルカーニバルイベントが開催されることが決定した。

ただし、大人数のプレイ状況下でしか発生しない事象が発覚する可能性もあり、再度不具合が発生した場合、一時的にペナルティの緩和や停止といった対応も行なっていくとしている。

CM機能を6月上旬より導入

導入が予告されていたが、一部不具合が見つかったため、配信開始が未定となっていたCM機能だが、6月上旬頃より広告の配信が開始となる。

ただし、一部の広告を視聴後にリズムゲームが正常に動作しない、ゲーム中の音声が鳴らない、ゲーム中の各種UIが正常に表示されないといった不具合が発生する可能性などが指摘されており、プレリリース版としての配信開始となる。ちなみに上記の不具合に関してはゲームを再起動することで解消されるという。

広告配信後も、今後のアップデートで不具合の解消を進めていくとしている。

アプリバージョン「v3.6.0」を5月22日に実施

すでに先月より告知が行なわれていた、開発環境のツール「Unity」のアップデートを主な目的としたアプリバージョン「v3.6.0」が5月22日にリリースされる。

これにより、アプリの利用可能なOSバージョンが「iOS 12.0以降」、「Android 5.1以降」に変更される。また、ゲーム内データを更新する必要があり、データを1度ダウンロードしてから上書きするため、「v3.6.0」アップデート時には、約5GBのデータ再ダウンロードが発生する可能性があるという。このため、端末の空き容量を確保しておく必要があると共に、Wi-Fi環境下など通信環境の良い場所でアップデートを行なう必要がある。

この他にも、「Unity」アップデートに伴いリズムゲームオプションの「垂直同期」がデフォルトで有効となるため、オプションから機能が削除される。

次回アップデート内容の一部も公開

6月上旬ごろのリリースが予定されている次回アップデートの内容も発表となった。

iOS端末利用者がアクセスガイド使用時に、スクリーンショットを撮るために都度解除する必要があるという手間を解消するため、ライブリザルトのスコア画面などにスクリーンショット機能が追加される。

ランクマッチはランクリザルトも対象となるが、スコア画面よりあとの画面は対象外となる。

衣装ショップのプレビューモデルに現在設定中のヘアスタイルが反映される

衣装ショップのプレビューモデルで、現在設定中のヘアスタイルが反映されるようになる。これまでからアクセサリは反映されていたが、ヘアスタイルだけデフォルト固定だったため、今回改善されることとなった。

一部画面におけるメンバーの「絞り込み」機能の項目を追加・改善

「メンバー一覧」などの一部画面におけるメンバーの「絞り込み」機能の項目が追加される。

改善点は、レアリティ毎の項目でチェックボックスが追加となり、絞り込みが可能となる。もう1点は、ライブ衣装の項目が「衣装付き」、「衣装なし」のラジオボタン式から「衣装あり」、「ヘアスタイルあり」、「衣装なし」のチェックボックスへと改善される。

イベント/ライブなど、ゲーム関連情報も盛りだくさん

「プロジェクトセカイ」に関する知識を競う!「プロセカ全国統一テスト」開催!

「プロジェクトセカイ」に関する知識を、全国のユーザーと競い合う「プロセカ全国統一テスト」が開催される予定となっている。テストでは、キャラクター・ストーリー・楽曲など、「プロセカ」に関係する様々な問題が出題される。1次試験、2次試験は特設サイトで実施。2次試験上位10名は、番組収録という形式で最終試験に挑戦し、後日その動画が配信される予定となっている。

なお、試験に参加するには事前エントリーが必要となっている。試験の日程や、ルール、通過条件などの詳細については、後日、特設サイトにて公開される予定。

第9弾シングルのリリースが決定!

第9弾シングルの発売が決定した。スケジュールは以下の通り。今回の番組では、各ユニットのジャケットイラストも公開された。

【Leo/need】

「インテグラル/レグルス」9月18日発売、ジャケットイラスト:アグアス

【MORE MORE JUMP!】

「MOTTO!!!/JUMPIN' OVER !」10月16日発売、ジャケットイラスト:ふーみ

【Vivid BAD SQUAD】

「Beyond the way/blender」10月2日発売、ジャケットイラスト:薫子

【ワンダーランズ×ショウタイム】

「世界を照らすテトラッド/サイバーパンクデッドボーイ」10月30日発売、ジャケットイラスト:津田

【25時、ナイトコードで。】

「トワイライトライト/私は雨」9月4日発売、ジャケットイラスト:Roitz

今回も、連動購入キャンペーンが実施される。「連動購入特典対象店舗・EC ショップ」にて5タイトルを連動購入すると ジャケットイラストを使用した「A4クリアファイル」がプレゼントされる。

「セカライ3rd」先行応援上映会を開催

「プロセカ」のリアルライブ「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 3rd -Evolve-」のBlu-rayの発売を記念した応援上映会が、7月15日に全国27カ所の映画館で開催される。11時からの昼公演と16時からの夜公演の2回が予定されており、料金は3,300円。チケットプレリザーブ受付は、5月21日20時より開始となる。

ちなみに今回の上映会は“応援上映”であるため、声を出したりペンライトなどの応援グッズを使って鑑賞することが可能となっている。

アニメイトでサマーフェア・サマーオンリーショップが開催されることが決定

全国のアニメイト店舗とアニメイト通販にて、「プロセカ」の「サマーフェア2024」が、7月6日より8月25日まで開催される。

期間中、対象商品を税込みで1,100円購入する毎に、特典が1枚プレゼントされる。今回のフェアでは、前半の特典はクリアしおり(全26種)で、7月27日からは後半期間となり、特典がミニカードとなる。

さらにフェアの一部期間中、池袋本店、名古屋店、大阪日本橋店、札幌店ではオンリーショップも同時に開催される。

公式コミックアンソロジー第3弾が発売

公式コミックアンソロジー第3弾が、5月27日に一迅社より880円で発売される。描きおろし漫画が10作品と、イラスト2作品が収録される。表紙は八三さんのポップなイラストとなっている。

内容としては、進級し成長したユニットメンバーと、彼らの想いの変化を受けたバーチャル・シンガーによる、新たな日常が描かれている。

ゲーム内イベントのイラストを使用したメモリアルステッカーが発売に

セガより新ブランドグッズとなる、ゲーム内イベントのイラストを使用したメモリアルステッカーが8月下旬に発売となる。セガストア、全国のアニメイト各店とECサイト、Amazonにて発売予定。

大小2種類のステッカーが1パックに4枚封入されており、それぞれ異なったデザインとなっている。そして当たりのステッカーには、直筆風のキャラクター名が箔押しされている。大小どちらもスマホケースの中に入れられるサイズとなっている。A~Cのボックスで分かれており、それぞれ収録されているイベントが異なる。

「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」の受賞作を発表!

「第43回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「警察官」。女性用の採用作品は、もふさんの作品「POPPIN‘ CUTE POLICE」。男性用の採用作品は、シロさんの作品「Patrol Bear」となった。

【女性用受賞作】

もふさん受賞コメント「この度は採用していただきまして誠にありがとうございます。警察官という堅実なイメージにポップでキュートをサブテーマに加え、プロセカの可愛いキャラクター達に似合うデザインに仕上がっていたら幸いです。ゲーム内に実装されるのが楽しみです」

【男性用受賞作】

シロ受賞コメント「この度はご採用頂き誠にありがとうございます!!『警察官』を基盤として、紋章や手錠をアレンジしたり、所々にクマのモチーフをちりばめたりして、ステージで踊らせたときに映えるような衣装を目指しました。また、どの子に着せても楽しめるよう、衣装の色合いにもこだわりました! 警察官とクマを掛け合わせたかっこかわいいクマのおまわりさん、いかがでしょうか! この衣装を着た大好きなみんなに会える日を心待ちにしております!」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、IYORIさんの作品「警告警察」、さくらばさんの作品「Cyber×Police」。男性用の佳作受賞作品は、ライカさんの作品「SEKAI:patrol style」、タシキさんの作品「BEAST POLICE」の2作品。

現在、「第22回 楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第44回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「チルい曲」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「ルームウェア」がテーマとなっている。

