ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.9%（前年比)
22:00
バーキン米リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催投資会議開会挨拶
ウォラー米FRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
22:05
ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、会議開会挨拶
22:10
ボスティック米アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演
22日
0:45
バー米FRB副議長、会議「2023年の流動性危機から学んだ教訓」出席（質疑応答あり）
2:00
ベイリー英中銀総裁、金融市場グループ（FMG）主催会議出席
※予定は変更されることがあります。
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.9%（前年比)
22:00
バーキン米リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催投資会議開会挨拶
ウォラー米FRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
22:05
ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、会議開会挨拶
22:10
ボスティック米アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演
22日
0:45
バー米FRB副議長、会議「2023年の流動性危機から学んだ教訓」出席（質疑応答あり）
2:00
ベイリー英中銀総裁、金融市場グループ（FMG）主催会議出席
※予定は変更されることがあります。