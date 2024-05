2024年3月に東京・お台場に開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」

そんな「イマーシブ・フォート東京」内の人気アトラクション「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」が、2024年5月22日より新たな演出を加えた「ザ・シャーロック 2.0」にバージョンアップ!

「シャーロック・ホームズ」シリーズにて重要な役割を担う”ある人物”が新登場するほか、ベイカー街に秘められた新たなエピソードが追加され、より没入感のある体験を楽しめます☆

イマーシブ・フォート東京「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」ザ・シャーロック 2.0

実施日程:2024年5月22日(水)より開始

内容:

・新たな2人の登場人物

・新たなエピソード、演出の追加

・物語の核心にもつながるエピソードが新登場

・一部シーンに映像を使った演出効果などが登場

・新たなオープニング演出

・ショー終了後 登場人物とのスペシャル・フォトセッションを実施(各日程 最終ショー限定)

2024年3月に東京・お台場で開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」

そんな「イマーシブ・フォート東京」のアトラクション「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」が、開幕わずか3か月で日本におけるイマーシブシアターとしての最多動員記録を更新しました。

5月末までの累計体験者は、5万人を突破する見込みです。

その日本最多動員記録の更新を記念し、「ザ・シャーロック」では5月22日(水)より新演出を加えたバージョン「2.0」を開始!

「ザ・シャーロック 2.0」では、シャーロック・ホームズシリーズにおいて重要な役割を担う2人の”ある人物”が新登場。

そのほか、これまでは目撃することのできなかった、ベイカー街に秘められた新たなエピソードが追加されます。

また、体験されるゲストそれぞれの物語への没入度を高めるために、ショーのオープニング演出を大幅に強化。

19世紀ロンドンの謎めいた世界へ、登場人物たちによって誘われていく新オープニング演出は、より多くの方を完全没入体験へと導きます。

さらに、各日程最終ショー限定で、ショー終了後に登場人物とのスペシャル・フォトセッションが実施されます☆

「ジャック・ザ・リッパー ホワイトチャペルの殺人鬼」Extreme バージョン

「ジャック・ザ・リッパー ホワイトチャペルの殺人鬼」も5月末から Extreme バージョンに最恐進化!

5月31日(金)から本格開始する「ジャック・ザ・リッパー Extreme」では、開業から数えきれないほどの悲鳴・絶叫を生み出している最恐アトラクションに更なる超絶叫演出が加わりパワーアップ。

10以上の演出追加で四方八方から襲われ続け、もはや逃げ場のない恐怖によって没入度が一層高まります。

2人の登場人物と新たなエピソード、演出が追加されるほか、ショー終了後のスペシャル・フォトセッションも。

2024年5月22日(水)より開始となる「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」の新演出「ザ・シャーロック 2.0」の紹介でした☆

