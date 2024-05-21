本日の【上場来高値更新】 ＭＳ＆ＡＤ、東京海上など35銘柄 本日の【上場来高値更新】 ＭＳ＆ＡＤ、東京海上など35銘柄



本日の日経平均株価は、朝高も戻り待ちや利益確定の売りが優勢となり、前日比122円安の3万8946円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は35社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、上限1億3000万株の自社株買いなどサプライズ視されたＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス <8725> [東証Ｐ]、今期増益・増配見通しや自社株買いが好感された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、フェイスネットワーク <3489> [東証Ｓ]、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1911> 住友林 東Ｐ 建設業

<1952> 新日本空調 東Ｐ 建設業

<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ サービス業

<2325> ＮＪＳ 東Ｐ サービス業

<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業

<2875> 東洋水 東Ｐ 食料品

<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業

<3498> 霞ヶ関Ｃ 東Ｐ 不動産業



<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学

<4568> 第一三共 東Ｐ 医薬品

<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品

<6146> ディスコ 東Ｐ 機械

<6231> 木村工機 東Ｓ 機械

<6406> フジテック 東Ｐ 機械

<6458> 新晃工 東Ｐ 機械



<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6638> ミマキエンジ 東Ｐ 電気機器

<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器

<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器

<7134> アップガレＧ 東Ｓ 小売業

<7272> ヤマハ発 東Ｐ 輸送用機器

<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業

<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業

<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業



<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業

<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業

<9055> アルプス物流 東Ｐ 陸運業

<9099> Ｃ＆Ｆロジ 東Ｐ 陸運業

<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業



株探ニュース

