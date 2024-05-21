　本日の日経平均株価は、朝高も戻り待ちや利益確定の売りが優勢となり、前日比122円安の3万8946円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は35社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、上限1億3000万株の自社株買いなどサプライズ視されたＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス <8725> [東証Ｐ]、今期増益・増配見通しや自社株買いが好感された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、フェイスネットワーク <3489> [東証Ｓ]、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1911> 住友林　　　　東Ｐ　建設業
<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2153> Ｅ・ＪＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3498> 霞ヶ関Ｃ　　　東Ｐ　不動産業

<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4568> 第一三共　　　東Ｐ　医薬品
<5449> 大阪製鉄　　　東Ｓ　鉄鋼
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5929> 三和ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6406> フジテック　　東Ｐ　機械
<6458> 新晃工　　　　東Ｐ　機械

<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器
<6638> ミマキエンジ　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6920> レーザーテク　東Ｐ　電気機器
<7134> アップガレＧ　東Ｓ　小売業
<7272> ヤマハ発　　　東Ｐ　輸送用機器
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業

<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業
<9055> アルプス物流　東Ｐ　陸運業
<9099> Ｃ＆Ｆロジ　　東Ｐ　陸運業
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース