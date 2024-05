ジャズピアニストとして活躍しながら、日本オーディオ協会の会長も務める小川理子さんの初SACDアルバム「Balluchon(バルーション)」が5月21日に発売されます。販売価格は4000円(税別)。

同SACDは、2018年6月に発売されたUHQ仕様CD「Balluchon」作成時のPCMリニア音源を元に、SACD化した作品。「ワンテイク」録音で、生の音に近づけるために、コンプレッションを一切使っていません。また、一般的なSACDは、PCMリニア音源をそのままDSDに変換して制作しますが、本SDCAでは、DSDの特性を引き出すため、あえてアナログ音源から手間をかけて制作されています。

ウルトラアートレコードの代表を務め、オーディオ評論家の顔も持つ、麻倉怜士さんと潮 晴男さんの2人がA面とB面をそれぞれプロデュース。各面の世界観に合わせて異なるミュージシャンがフューチャーされています。

小川さんのストライド奏法から奏でられる、明晰なタッチ、高い透明度、鋭角な音の輪郭を最大限に活かすべく楽曲を選択。ジョージ・ガーシュイン、デューク・エリントン、コール・ポーター作品を採用し、盤石なピアノテクニックから生まれる疾走感とグルーブが楽しめます。

【収録楽曲】

A面

1)Oh lady be good

2)Love for sale

3)In a sentimental mood

4)Do nothing till you hear from me(-ヴォーカル入り)

5)I got Rhythm

6)But not for me

バックミュージシャン

田辺充邦(ギター)

山村隆一(ベース)

バイソン片山(ドラム)

B面(SACD では連続再生)

1)Take the A train

2)C jam blues

3)Smile(ヴォーカル入り)

4)Perdido

5)Lady Madonna

バックミュージシャン

浜崎 航(テナーサックス、フルート)

中平薫平(ベース)

吉良創太(ドラム)