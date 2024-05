Aimer、新作EPより線画アニメーションが美しい「Ref:rain -3 nuits ver.-」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Ref:rain -3 nuits ver.-」は、5年ぶりの海外ワンマンツアーに向けて再アレンジされた、Aimerの人気楽曲「Ref:rain」のアナザーバージョン

Aimerの新作EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』(6月5日発売)より、「Ref:rain -3 nuits ver.-」のMVが公開された。

「Ref:rain -3 nuits ver.-」は、6月よりスタートする5年ぶりの海外ワンマンツアーに向けて再アレンジされた、Aimerの人気楽曲「Ref:rain」のアナザーバージョン。線画アニメーションで描かれるAimerと、実際に撮影された風景との調和が絶妙な映像作品に仕上がっている。

EPの初回生産限定盤は、「Ref:rain -3 nuits ver.-」のMVを収録したBlu-rayを同梱。さらに、通常のCDの約4枚分の大きさの特装オリジナルパッケージ仕様となる。

Aimerが主題歌「遥か」を担当するTBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』は、5月21日23時56分より最終話が放送。5月31日からは同じく「遥か」が主題歌となる映画『からかい上手の高木さん』(出演:永野芽衣、高橋文哉)の公開がスタートする。

また、5月27日19時から放送のTBS『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャルにAimerの出演が決定。「遥か」を出張ライブ!ライブ!にて歌唱する。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』



ドラマ『からかい上手の高木さん』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/takagisan-drama_tbs/

映画 『からかい上手の高木さん』作品サイト

https://takagi3-movie.jp/

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/?pc_yjweb

Aimer OFFICIAL SITE

https://www.aimer-web.jp/