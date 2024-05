Appleが配信番組の視聴者数等に応じて出演俳優にギャラを支払う仕組みを考案していることが報じられています。Apple, Netflix Amazon Want to Change How They Pay Hollywood Stars - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-05-12/apple-netflix-amazon-want-to-change-how-they-pay-hollywood-stars

Bloombergによると、Appleは新たな業績ベースの報酬体系を提案していて、俳優に「ポイント制」に基づいたギャラを支払う予定だとのこと。その額は、Apple TV+に登録して番組を視聴した人の数、視聴者が視聴に費やした時間、視聴者の規模に対する番組のコストの3つの基準に基づいて決定されるとのこと。人気番組上位3作品のいずれかに出演している人は、1シーズンで最大1050万ドル(約16億4000万円)を分け合うことができるそうです。この計画はアイデアとして浮上したばかりで、Appleは関係各所にフィードバックを求めている最中とのこと。また、すべての番組に適用しようとしているわけではないようです。ハリウッド関係者の多くは現行の報酬に不満を感じていて、低賃金への反発は大規模なストライキへと発展しました。ハリウッドの映像制作者労組がほぼ満場一致でストライキを承認 - GIGAZINEBloombergによると、Netflixが始めたような「独占契約」のビジネスモデルが強力で、当初は大金を受け取れるために独占契約を結ぶ脚本家や俳優が増えたものの、各社がまねをし始めた結果、かえって自由に契約していた頃より報酬が減っているように感じる労働者が増えているそうです。こうした状況から、Appleのような「業績ベースの報酬体系」はNetflixとAmazonも考案しており、業界のシステムを変えようとしているとのことです。報酬を業績ベースにすることにより、労働者のパフォーマンスと報酬がより密接に関連付けられ、理想的にはより良いコンテンツを作れるのではと期待されています。