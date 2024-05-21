YENA、2日目トップバッターで大盛りあがり！「Kstyle PARTY」取材メイキング写真を大公開
Kstyleによる新たなK-POP音楽祭「Kstyle PARTY」が、2024年2月24日（土）、25日（日）に東京・有明アリーナで初開催。「Kstyle PARTY」のバックステージでは、出演アーティストの皆さんに突撃！
2日目の25日（日）の公演に出演したYENAのセルフインタビューと共に、メイキング映像・写真を大放出！！
＜YouTubeで特別公開中＞YENA、日本ファンの熱気に驚き！「Kstyle PARTY」バックステージ取材
【プレゼント】Kstyle PARTY出演！YENA直筆「ゼロ距離カメラ」サインパネルを1名様に！
■イベント概要
2日目の25日（日）の公演に出演したYENAのセルフインタビューと共に、メイキング映像・写真を大放出！！
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2日目トップバッター！ファンが待つステージへ
YENAのキュートな魅力満載！セルフインタビューから撮影まで
ゼロ距離に接近！表情にドキドキ
「Kstyle PARTY」出演記念！ポラやポスターにサインも
フィナーレに向けてステージへ！（撮影：前手秀紀 / 朝岡英輔）
■イベント概要
K-POP音楽祭「Kstyle PARTY」
会場：有明アリーナ（メインアリーナ）
▼2月24日（土）出演アーティスト
QWER、&TEAM、BOYNEXTDOOR、DXTEEN、EVERGLOW、Weeekly、RIIZE
▼2月25日（日）出演アーティスト
Billlie、EVNNE、fromis_9、SECRET NUMBER、TEMPEST、xikers、XG、YENA
＜Kstyle PARTY舞台裏メイキング＞
・DAY1 舞台裏メイキング
・DAY2 舞台裏メイキング
＜Kstyle PARTYイベントレポート＞
・&TEAM、RIIZE、BOYNEXTDOORら「Kstyle PARTY」豪華ステージにファン熱狂…大盛況の初日レポート【DAY1】
・XGからEVNNEまで、注目のアーティストが続々！「Kstyle PARTY」フィナーレを迎えた2日目レポート【DAY2】