回転寿司チェーン「かっぱ寿司」では、高級ネタの「うに」「のどぐろ」などをお得に楽しめる「かっぱのうに&のどぐろ祭り」を開催。

「うに」の中でも、濃厚なコクと甘みが楽しめる「バフンうに」や「のどぐろ塩炙り」のほか、初夏のおすすめネタを一皿110円より味わえます☆

かっぱ寿司「かっぱのうに&のどぐろ祭り」

開催期間:2024年5月23日(木)〜6月5日(水)予定

実施店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

かっぱ寿司では、2024年5月23日(木)〜6月5日(水)の期間、「かっぱのうに&のどぐろ祭り」を開催。

今回の「かっぱのうに&のどぐろ祭り」では、高級ネタである「うに」の中でも、濃厚なコクと甘みが楽しめる「バフンうに」が登場します。

そして、かっぱ寿司ならではの価格にこだわり「バフンうに包み」と「のどぐろ塩炙り」を各一貫110円で提供。

そのほかにも、「バフンうに」と「のどぐろ」のさまざまな美味しさを“包み”“にぎり” などで楽しめます。

バフンうに包み

価格:一貫 110円(税込)

濃厚なコクと甘みのバフンうにの包み。

食べ応えも十分で濃厚なバフンうにの味わいを堪能できます。

※店内飲食限定

直火炙り のどぐろ塩炙り

価格:一貫 110円(税込)

高級魚ののどぐろを直火で炙ったお寿司。

香ばしさと脂の甘み、旨みが堪能できるにぎりです。

バフンうにいくら生小柱包み

価格:一貫 198円(税込)

バフンうに、いくら、生小柱の相まった美味しさが味わえる包みです。

うに、いくら、小柱の食感の違いも楽しめます。

※店内飲食限定

3種の白身食べ比べ

価格:三貫 396円(税込)

活〆真鯛 いくらのせ、のどぐろ塩炙り、えんがわの3種類が楽しめます。

白身魚の食べ比べができる豪華な一皿です。

店内仕込 バフンうにと炙りのどぐろの茶碗蒸し

価格:374円(税込)

高級食材のバフンうにとのどぐろを使った茶碗蒸し。

なめらかな味わいの茶碗蒸しに、バフンうにとのどぐろ炙りをトッピングし、かつお出汁餡で仕上げています。

※具材に【えび】を使用しています

贅沢バフンうに三昧

価格:三貫 649円(税込)

三貫一皿の「贅沢バフンうに三昧」

濃厚な甘みとまろやかな舌触りのバフンうにを存分に堪能できます。

※店内飲食限定

贅沢うにとろ三昧

価格:三貫 880円(税込)

みなみ鮪の‟とろ”と‟バフンうに”を味わう贅沢な一皿です。

※店内飲食限定

かっぱ寿司「初夏のおすすめネタ」

販売期間:2024年5月23日(木)〜6月5日(水)予定

実施店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

かっぱ寿司では、同日より「初夏のおすすめネタ」フェアを開催。

「初夏のおすすめネタ」では、真いかの甘みとコクが楽しめる「沖漬け風 真いか」や、ほどよく酢締めして旨みを引き出した「銚子産〆いわし」「えんがわ(大葉)」など、かっぱ寿司が初夏におすすめするネタを一皿110円より楽しめます。

沖漬け風 真いか(大葉)

価格:二貫 110円(税込)

真いかを沖漬け風に仕上げたお寿司。

爽やかな風味の大葉を挟んでいます。

沖漬け風 真いか(ねぎ生姜)

価格:二貫 110円(税込)

歯ごたえのある食感を楽しめる「沖漬け風 真いか」

お寿司にトッピングされたねぎ生姜が味のアクセントになっています。

銚子産〆いわし

価格:二貫 110円(税込)

銚子産のいわしを使ったお寿司。

〆いわしの身肉と、さっぱりとした味わいを楽しめます。

直火炙り 銚子産〆いわし塩炙り

価格:二貫 110円(税込)

店内直火炙りの「銚子産〆いわし塩炙り」

添えられたレモンを絞っていただくのもおすすめです。

えんがわ(大葉)

価格:二貫 110円(税込)

コリコリ食感と絶妙な脂乗りを楽しめるえんがわ(大葉)。

大葉の爽やかな風味がアクセントになった人気のお寿司です。

活〆はまち・えんがわ(大葉)二種盛り

価格:二貫 126円(税込)

活〆はまちとえんがわ(大葉)の二貫盛り。

活〆はまちは、身の締まりと、ほどよい脂が特徴のお寿司です。

店内切付 みなみ鮪大とろ

価格:一貫 374円(税込)

鮪の女王とも呼ばれる「みなみ鮪」の大トロをいただける贅沢なお寿司。

とろけるような脂を楽しめます。

直火炙り 店内切付 みなみ鮪大とろ塩炙り

価格:一貫 374円(税込)

店内で切り付けた「みなみ鮪大とろ」を炙りで仕上げたお寿司です。

高級ネタ「うに」「のどぐろ」や初夏のネタをお得に味わえる期間限定フェア。

2024年5月23日(木)より開催される、かっぱ寿司「かっぱのうに&のどぐろ祭り」の紹介でした☆

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります

※横浜西口エキニア店、道頓堀戎橋店、千葉駅前店は価格が異なる商品があります

※「3種の白身食べ比べ」販売中は、定番メニュー【えんがわ商品3種】の販売を休止します

※「銚子産〆いわし2品」「えんがわ(大葉)」「活〆はまち・えんがわ(大葉)二種盛り」販売中は、定番メニュー【〆いわし商品3種・えんがわ商品3種】の販売を休止します

※掲載写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高級食材を包みやにぎりで味わえる!かっぱ寿司「かっぱのうに&のどぐろ祭り」 appeared first on Dtimes.