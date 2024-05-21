¡Ø£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù³èÍÑ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¡ØOlive¡Ù¤È¤Ï¡©
SMBC¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ÇÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¡¢¡Ø£Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤ÈÅý¹ç¤·¡¢à¿·¡¦£Ö¥Ý¥¤¥ó¥Èá¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤ÎCM¤¬Î®¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ØOlive¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢Olive¤Î´ðËÜ¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ªÆÀ¤ÊÍøÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¼êÂ³¤¤Ç¡¢7¡ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÔ²Ä·ç¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡ØOlive¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎOlive¤³¤½¤¬¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡×¤Îº¬´´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤À¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Olive¤È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¦¤È¡ÖWeb¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¸ýºÂ¡×¤Ç¤¹¡£»æ¤ÎÄÌÄ¢¤òÈ¯¹Ô¤»¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆþ½Ð¶âÌÀºÙ¤ä»Ä¹â¾È²ñ¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ê¼êÂ³¤¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Olive¸ýºÂ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»æ¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ØWebÄÌÄ¢¡Ù¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Olive¸ýºÂ¤òºî¤ë¤È¡¢¡ØOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡Ù¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ü¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¥«¡¼¥É¤Îµ¡Ç½¤âÊ»¤»»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¤È¤¤¤¦¤È°ìµ¤¤ËÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÕ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖOlive¥«¡¼¥É¡×¤È¤·¤¿Êý¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½ºß¤Î£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¶â³Û200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï0.5¡ó¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡¢¤¹¤²È¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë7¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¡á³Æ¼ï¤Î»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤äOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¸½Êª¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤À¤È5¡ó¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Olive¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤´¤È¤Ë´Ô¸µÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£20¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ëSBI¾Ú·ô¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½»Í§À¸Ì¿¤ÎÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë·î1²ó¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡Ü1¡ó¡¢Olive¸ýºÂ¤ÎÆÃÅµ¤Ç¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ü1¡ó¡×¤òÁª¤Ö¤È¡Ü1¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Olive¸ýºÂ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï«¤»¤º¤·¤Æ¹ç·×9¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌÄ¢¥ì¥¹¤ÎOlive¸ýºÂ¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌµÎÁÆÃÅµ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤òÎ¿¤°¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò´Þ¤á¤¿Olive¸ýºÂ¤ÎÉáµÚ¤âÂç¤¤ÊÌÜÅª¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»æ¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£1¸ýºÂ¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö200±ß¤Î°õ»æÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°õºþÂå¤ä´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Î½ô·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»æ¤ÎÄÌÄ¢¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÇ¯´Ö400Ëüºý¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢1ºý¤¢¤¿¤ê500±ß¤«¤«¤ë¤È¤¹¤ë¤ÈÇ¯´Ö20²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¤Î¹â´Ô¸µÎ¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯2·î¤«¤é5¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´üÅª¤Ê»Üºö¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¸½ºß¤Î7¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ýºÂ°Ý»ýÈñ¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä´Ô¸µÎ¨¤¬²þ°¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡§¾¾²¬ ¸¼£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÈºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£ÆÈÎ©¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£
(Ê¸:¾¾²¬ ¸¼£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤ÎCM¤¬Î®¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ØOlive¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢Olive¤Î´ðËÜ¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ªÆÀ¤ÊÍøÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡×V¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤µ¡£°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤È¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Î7¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Îà¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¶¥Áèá¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹çÀï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëàÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤á¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¼êÂ³¤¤Ç¡¢7¡ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÔ²Ä·ç¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡ØOlive¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎOlive¤³¤½¤¬¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡×¤Îº¬´´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØOlive¡Ù¤È¤ÏÄÌÄ¢¥ì¥¹¤ÎWeb¸ýºÂ»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖOlive¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ä·èºÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ú·ô¡¢ÊÝ¸±Åù¡¢É¬Í×¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢´ðËÜÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Áª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤ä£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡×
¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤À¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Olive¤È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¦¤È¡ÖWeb¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¸ýºÂ¡×¤Ç¤¹¡£»æ¤ÎÄÌÄ¢¤òÈ¯¹Ô¤»¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆþ½Ð¶âÌÀºÙ¤ä»Ä¹â¾È²ñ¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ê¼êÂ³¤¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Olive¸ýºÂ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»æ¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ØWebÄÌÄ¢¡Ù¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØOlive¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ï1Ëç¤Ç4Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ª¡¢Olive¸ýºÂ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¡ÖOlive¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Olive¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Olive¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»æ¤ÎÄÌÄ¢¤¬¤Ê¤¤Web¥¿¥¤¥×¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ç¤¹¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸ýºÂ³«Àß¤Î¼êÂ³¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Olive¸ýºÂ¤òºî¤ë¤È¡¢¡ØOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡Ù¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ü¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¥«¡¼¥É¤Îµ¡Ç½¤âÊ»¤»»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¤È¤¤¤¦¤È°ìµ¤¤ËÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÕ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖOlive¥«¡¼¥É¡×¤È¤·¤¿Êý¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë´Ô¸µÎ¨9¡ó¤ÎÊýË¡Olive¸ýºÂ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ºÇÂç¤Ç20¡ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¶â³Û200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï0.5¡ó¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡¢¤¹¤²È¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë7¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¡á³Æ¼ï¤Î»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤äOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¸½Êª¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤À¤È5¡ó¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Olive¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤´¤È¤Ë´Ô¸µÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£20¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ëSBI¾Ú·ô¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½»Í§À¸Ì¿¤ÎÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë·î1²ó¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡Ü1¡ó¡¢Olive¸ýºÂ¤ÎÆÃÅµ¤Ç¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ü1¡ó¡×¤òÁª¤Ö¤È¡Ü1¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Olive¸ýºÂ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï«¤»¤º¤·¤Æ¹ç·×9¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¼Â¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âOlive¸ýºÂ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¾¹Ô¤¢¤Æ¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬·î3²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤È»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÅ¹ÊÞ³°ATM¤Î»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÄÌÄ¢¥ì¥¹¤ÎOlive¸ýºÂ¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌµÎÁÆÃÅµ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤òÎ¿¤°¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò´Þ¤á¤¿Olive¸ýºÂ¤ÎÉáµÚ¤âÂç¤¤ÊÌÜÅª¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»æ¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£1¸ýºÂ¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö200±ß¤Î°õ»æÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°õºþÂå¤ä´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Î½ô·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»æ¤ÎÄÌÄ¢¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÇ¯´Ö400Ëüºý¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢1ºý¤¢¤¿¤ê500±ß¤«¤«¤ë¤È¤¹¤ë¤ÈÇ¯´Ö20²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¤Î¹â´Ô¸µÎ¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯2·î¤«¤é5¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´üÅª¤Ê»Üºö¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¸½ºß¤Î7¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ýºÂ°Ý»ýÈñ¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä´Ô¸µÎ¨¤¬²þ°¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡§¾¾²¬ ¸¼£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÈºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£ÆÈÎ©¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£
(Ê¸:¾¾²¬ ¸¼£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)