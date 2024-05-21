¡Úµð¿Í¡Û¡Ö£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡×¤¬£¸¿Í¤Ç°ìÀÆ¤Ë»Ïµå¼°¡ª¡Ö£±£²£°ÅÀËþÅÀ¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡¡£æ£ò£ï£í¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Ò£É£Â£Å¡×¤¬£²£±Æü¤Îµð¿Í¡½ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦À¤³¦¡Ê£³£³¡Ë¤Èº´Æ£Âç¼ù¡Ê£²£¹¡Ë¤òà£×¥ê¡¼¥À¡¼á¤È¤¹¤ëÁíÀª£¸¿Í¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¤Ç¡¢£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¤Ë·ëÀ®¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£¸¿Í¤Ïµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë´ë²è¡Ö£Â£Ì£Á£Ã£Ë¡¡£Ä£É£Á£Í£Ï£Î£Ä¡¡£Ó£Å£Ò£É£Å£Ó¡×¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬°ìÀÆ¤ËÅêµå¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È°ã¤¦ÊÌ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÉ½¾ð¤ÇÂçÌò¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ïµå¼°¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¹þ¤ó¤ÀËö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡Ö£±£²£°ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£