¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¡¡´úÍÈ¤²Àï¤Ç±¦Üö¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¡ÄÅöÌÌ¤Ï·ç¾ì¤Ø
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£²£±Æü¡¢½êÂ°¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡Ê£³£°¡Ë¤¬±¦Üö¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¡Ê¤ß¤®¤È¤¦¤³¤Ä¤¨¤ó¤¤¤¿¤ó¤³¤Ã¤»¤Ä¡Ë¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´úÍÈ¤²Àï¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÎÓ²¼»íÈþ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¸µ£×£×£Å¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡õÆæ¤ÎÂç²ø½Ã¡¦¥Ü¥¸¥é¤È·ãÆÍ¡£»î¹çÃæ¤Ë±¦¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â£²£¸Ê¬£¶ÉÃ¤ÎÂçÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¤Ë¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°Î¢Åê¤²¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£ÍâÆü¼ç¼£°å¤Î¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¡¢±¦Üö¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´úÍÈ¤²Àï¤Ï£±£µ£³£¹¿ÍÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤Î´Ñ½°¤ò½¸¤á¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¾×·âÅª¤ÊÃÎ¤é¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡ºº¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î·ç¾ì¤òÈ¯É½¡£½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥Æ¥ì¥Þ¥«¥·¡¼♡¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î·ç¾ì¤â·èÄê¤·¤¿¡£