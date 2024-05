“世界一とっつきやすいシューゲイザー”The Otalsが、5月22日(水)にデジタルシングル「天使にマーチンを」を配信する。The Otalsは、June FAXxxxxx(ジューン・ファックス) と Marina Timer(マリーナ・タイマー)の従兄妹2人によるシューゲイザーデュオ。多幸感あふれるサウンドが特徴の「天使にマーチンを」は、The Otalsの晴れやかな一面を全面に押し出した楽曲。元々はアイドルとのコラボレーションを念頭に企画された楽曲だったが、プロジェクトの消滅をきっかけに、自分達の楽曲として昇華する方向に舵を切ったという。作曲のアレンジやレファレンス元として、根源的なオルタナティブ・ロックだけでなく“BMX Bandits”や“Wilco”“Neil Young”など、フォーク方面からの影響があったことが、The Otalsのディスコグラフィーの中で、今作の個性を際立たせているポイント。また、キュートに全振りした歌詞は、アイドルとのコラボを念頭に作られたわけではなく、アレンジの仕上げとして書かれたものとのこと。この曲のミュージックビデオは、The Otals 公式YouTube Channelにて、5月22日(水) 21時よりプレミア公開される。

「天使にマーチンを」5/22(水) デジタルリリースhttps://TheOtals.lnk.to/Tenshini・「天使にマーチンを」Music Videoプレミア公開https://www.youtube.com/watch?v=uyVcebbUrEYNew EP『Destroy My Memory』6/5(水) デジタルリリース1.アステロイド・フォーク2.スランバーワンダーランドへようこそ3.天使にマーチンを4.サイバー・パンク・カスケードQ5.ウェンズデーにおまかせ!6.リバーズエッジが聞こえる★CDのみ収録7.月まで行って帰れるくらい・CD販売情報https://theotals.booth.pm/items/5748965

ライブ・イベント情報



<To The (Blue) Moon And Back>開催日時:8/4(日)会場:下北沢ERAOPEN 18:00 / START 18:30前売りチケット:Sold Out