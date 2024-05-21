»ý¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¡¼¥½¥ó¢ö¡¡¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¢ÉÙ»Î»³»£±Æ¤ÎàÉ¬¼ûÉÊá¤òÇúÃÂ¤µ¤»¤ë
2024Ç¯5·î21Æü¡¢²°º¬¤ËÉÙ»Î»³¤¬¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥í¡¼¥½¥ó²Ï¸ý¸Ð±ØÁ°Å¹¡Ê»³Íü¸©ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë¶á¤¯¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¢¹õ¤¤Ëë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
13Æü¤ËÄ®¤¬½Ð¤·¤¿¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°èÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÆ»¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢²£ÃÇÊâÆ»°Ê³°¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ä¡¢¼þÊÕ¤Î»äÍÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¦¤´¤ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡¦ÌµÃÇÃó¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤µ2.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤ÎËë¤Î¼×¸÷¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤ë¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Î»þ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡ÖÉÙ»Î»³¡õ¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦¤Õ¤¸¤ï¤é¤«¤Ä¤Ò¤È¡Ê¡÷f2touhey¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯5·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£
²Ï¸ý¸Ð¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤è¤¦¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡......¤È»×¤¤¤¤ä¡£
¤½¤¦¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢Àº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï20Æü¡¢¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¸¤ï¤é¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÉÙ»Î»³¤µ¤¨¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢
¤É¤³¤Ç¤Ç¤â¡ØÉÙ»Î»³¡õ¥í¡¼¥½¥ó¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡×
Åê¹Æ¤Ç¤½¤¦Òì¤¤¤¿¤Õ¤¸¤ï¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸½ÂåÈþ½ÑÆóÅùÊ¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£À©ºîÈñ¤ä´°À®ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÃ¯¤â¤¬¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÈþ½ÑºîÉÊ¡ÖÂÌÈþ½Ñ¡×¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Å´Æ»ÌÏ·¿ÍÑ¤Î·úÊª¤ò»È¤Ã¤Æ2Æü¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¢¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿â¤ìËë¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÅ¹Æâ¤¬°Å¤¤¤Î¤Ç´ÇÈÄ¤ÈÅ¹Æâ¤ò¾È¤é¤¹LED¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²°³°¤Ç»£¤ë¤ÈÅ¹Æâ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¤µ¤ó¡Ë
Å´Æ»ÌÏ·¿ÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤½¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î·Á¾õ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤ê·Á¾õ¤¬¶á¤¤¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÌÏ·¿¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤ä¹õ¤¤Ëë¤ÇÊ¤¤¦¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃã²½¤·¤¿²ò·èË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¤µ¤ó¡Ë
°Õ³°¤ÊÊýË¡¤Ç¡ÖÉÙ»Î»³¥í¡¼¥½¥ó¡×¤ÎÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥¯¤òÉÙ»Î»³¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ê¥¤¥¹¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¤½¤Î¸å¡¢¤Õ¤¸¤ï¤é¤µ¤ó¤Ï´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë²Ï¸ý¸Ð¤ò²ó¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÙ»Î»³¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»£±ÆÅöÆü¤ÏÀ¸Áþ¤Î±«ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À²¤ì¤¿Æü¤ËºÆÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£