【ザ・シャーロック 2.0】5月22日~ 実施

イマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」は、アトラクション「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」について、バージョンアップ版の「ザ・シャーロック 2.0」を5月22日より実施する。

「イマーシブ・フォート東京」はイマーシブ(完全没入)体験が可能なアトラクションをメインに取り揃えたテーマパーク。これまで「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」では、19世紀のロンドン、夜のベイカー街を舞台にシャーロック・ホームズやワトソン、レストレード警部などと出会いながら、連続殺人事件の真相へと迫っていく体験ができた。

そこに、今回の「ザ・シャーロック 2.0」から新たに2人の登場人物、物語の核心にもつながる一部シーンに映像を使った演出効果を含む新たなエピソードが追加。さらに、新たなオープニング演出とショー終了後 登場人物とのスペシャル・フォトセッションも加わる。

「2.0」へのバージョンアップは、5月末までの累計体験者が5万人を突破する見通しとなっており、それを記念して実施される。同テーマパークでは他にも、「ザ・シャーロック」、「江戸花魁奇譚」、「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」など現在12のアトラクションが実施中。人気アトラクションは連日完売回が発生するなど、「想定を上回る好評をいただいています」としている。

なお、5月31日からは「ジャック・ザ・リッパー Extreme」が本格的に開始。“最恐アトラクション”として進化し、10以上の演出追加で四方八方から襲われ続けるという更なる超絶叫演出が加わる。

【ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件】【ジャック・ザ・リッパー ホワイトチャペルの殺人鬼】

