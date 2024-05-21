5月21日 発表

　ANYCOLORは5月21日、英語圏で活動するVTuberプロジェクト「にじさんじEN」より、新たなVTuber3名がデビューすることを発表した。

　今回デビューを果たすのは「凉舞 バレンウォート」さん、「トゥイスティー アマノザコ」さん、「クララチャームウッド」さんの3名。「Denauth（ディノース）」というユニット名で活動を行なっていく。

　本日5月21日よりYouTubeにてデビューティザーPVが公開され、各3名のチャンネルも併せて開設。それぞれの初配信は5月25日11時よりリレー形式で行なわれる予定となっている。

【"Denauth" VTuber debut on May 20/21】

ライバー紹介

凉舞 バレンウォート（Ryoma Barrenwort）

誕生日：9月13日
身長：173cm

【プロフィール】

恩人の頼みで巷で噂の幽霊屋敷に顔を出すようになった浪人。好んで着る服装から落ち武者と噂されているが、最新のものが大好きな現代っ子。

□凉舞 バレンウォートさんのX
□凉舞 バレンウォートさんのYouTubeチャンネル

トゥイスティー アマノザコ（Twisty Amanozako）

誕生日：1月10日
身長：152cm

【プロフィール】

巷で噂の幽霊屋敷に住むお嬢様。この世ならざるものに好かれやすい体質だが、カワイイものに癒やされて問題を忘れがち。

□トゥイスティー アマノザコさんのX
□トゥイスティー アマノザコさんのYouTubeチャンネル

クララ チャームウッド（Klara Charmwood）

誕生日：11月20日
身長：152cm

【プロフィール】

巷で噂の幽霊屋敷に不定期に雇われている日雇いメイド。噂の正体はだいたいが彼女のお供のティーポット。オフの日に自宅でゲーム配信をするのにハマっている。

□クララ チャームウッドさんのX
□クララ チャームウッドさんのYouTubeチャンネル

初配信スケジュール

・5月25日 11時10分～ 凉舞 バレンウォート
・5月25日 11時40分～ クララ チャームウッド
・5月25日 12時10分～ トゥイスティー アマノザコ

(C)ANYCOLOR, Inc.