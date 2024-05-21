「にじさんじEN」より新VTuber3名がデビュー！ ユニット名は「Denauth」個別の初配信は5月25日11時よりリレー形式で実施
ANYCOLORは5月21日、英語圏で活動するVTuberプロジェクト「にじさんじEN」より、新たなVTuber3名がデビューすることを発表した。
今回デビューを果たすのは「凉舞 バレンウォート」さん、「トゥイスティー アマノザコ」さん、「クララチャームウッド」さんの3名。「Denauth（ディノース）」というユニット名で活動を行なっていく。
本日5月21日よりYouTubeにてデビューティザーPVが公開され、各3名のチャンネルも併せて開設。それぞれの初配信は5月25日11時よりリレー形式で行なわれる予定となっている。【"Denauth" VTuber debut on May 20/21】
ライバー紹介
凉舞 バレンウォート（Ryoma Barrenwort）
誕生日：9月13日
身長：173cm
恩人の頼みで巷で噂の幽霊屋敷に顔を出すようになった浪人。好んで着る服装から落ち武者と噂されているが、最新のものが大好きな現代っ子。
□凉舞 バレンウォートさんのX
□凉舞 バレンウォートさんのYouTubeチャンネル
トゥイスティー アマノザコ（Twisty Amanozako）
誕生日：1月10日
身長：152cm
巷で噂の幽霊屋敷に住むお嬢様。この世ならざるものに好かれやすい体質だが、カワイイものに癒やされて問題を忘れがち。
□トゥイスティー アマノザコさんのX
□トゥイスティー アマノザコさんのYouTubeチャンネル
クララ チャームウッド（Klara Charmwood）
誕生日：11月20日
身長：152cm
巷で噂の幽霊屋敷に不定期に雇われている日雇いメイド。噂の正体はだいたいが彼女のお供のティーポット。オフの日に自宅でゲーム配信をするのにハマっている。
□クララ チャームウッドさんのX
□クララ チャームウッドさんのYouTubeチャンネル
初配信スケジュール
・5月25日 11時10分～ 凉舞 バレンウォート
・5月25日 11時40分～ クララ チャームウッド
・5月25日 12時10分～ トゥイスティー アマノザコ
【📢New VTuber Debut Announcement📢】- NIJISANJI EN Official (@NIJISANJI_World) May 21, 2024
Meet "Denauth" #NIJISANJI_EN's newest VTubers @RyomaBarrenwort, @TwistyAmanozako & @KlaraCharmwood 🎊
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