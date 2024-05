タレントのpeco(ぺこ/28)が20日、自身のインスタグラムを更新。水着姿の美ボディショットを公開した。pecoは前日の投稿で「今年はじめてのプール!夏みたいに暑くて最高に気持ちよかったな」と近況報告。「Vネックでちょっぴりセクシーさ?おとなっぽさ?もあるかたち、シンプルかと思いきやめちゃくちゃかわいいバックスタイル」と自身プロデュースの水着を紹介した。この日は「I want to wear the swimwear many times this summer!!」と水着を何度も着たいという心境をつづり、1枚の写真をアップ。谷間をのぞかせた美スタイルショットとなっている。この投稿に「ぺこちゃん水着とってもお似合い かわいい」「スタイル抜群だね」「とっても可愛いし、健康的でセクシーです 好き」「色っぽいねぇー」「お団子にサングラス最高」「後ろ姿がセクシー」などの声が寄せられている。