大野智の活動休止、二宮和也と“確執”乗り越え…松本潤が独立発表に込めた“嵐復活”へ「数字サイン」

『嵐』5人がグループとして復活するのは一体いつなのか。ファンなら誰もが気になるところだろう。

1996年の入所から28年。5月16日に松本潤は所属事務所の『STARTO ENTERTAINMENT』から独立すると発表した。

メンバーでは昨年10月に発表した、二宮和也に続く2人目となる。個人では独立したが、嵐としては3月25日に「株式会社嵐」を設立し、STARTO社とエージェント契約を締結している。

5月29、30日、京セラドーム大阪で自身が演出を手がけるSTARTO社のコンサート『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』をもって退社するということだろう。

ことし11月3日でデビュー25周年を迎えるため、ファンはこのメモリアルイヤーに何らかの復活のアナウンスが欲しいと感じているだろう。

「休養していた大野智さんがどこまで本格的に復帰できるのかということがポイントでしょう。大野さんは元々芸能界の引退願望が非常に強く、戻ってこないのではないかといわれていた。

しかし5人で株式会社嵐を立ち上げたことで、望みの光が見えた。しかし大野さんもことしの11月で44歳になるため、アイドルとして本当に継続的に復活するのか、一度きりの復活なのか、そこが気になるところです」(スポーツ紙記者)

もう一つ問題を抱えているのは松本と二宮の軋轢だ。

「’20年末の嵐の“活動休止”の直前、’19年11月12日に二宮さんが結婚を発表。松本はコンサートの演出も担当しているため、二宮が結婚するとなるとラストコンサートの演出に支障が出る可能性があるため反対をしたが、それを押し切った形で結婚してしまったといいます。

いまだに松本さんはそれを根に持っている部分はあると思いますよ。しかし復活の兆しが見えないなかで、年間120億円ともいわれるファンクラブの会費を徴収し続けているという批判の声も根強かった。今回は会社まで設立したワケですから、本気で5人そろって復活する可能性は高いと思いますよ」(芸能リポーター)

一部スポーツ紙では11月3日のCDデビュー日に復活コンサートをするのではないかという話や、すでに東京ドームを抑えてあるという報道もあった。しかし松本は野田秀樹氏が率いる「NODA・MAP」の舞台『正三角関係』に出演予定で、千秋楽が11月2日のロンドン公演だ。

演出も担当するはずの松本が、復活コンサートの前日まで海外で舞台に出演しているはずがない。この話はかなり可能性が低いとみていいだろう。

だが、松本は独立発表を発信した際、こだわりの数字を織り込み、“サイン”としてファンにメッセージを送っていると見る人も……。

「16日の独立発表は午後9時15分に一斉解禁として報道が行われたんです。旧ジャニーズは基本的に夕方や夜の発表が多いのですが、“なんでこんな中途半端な時間に?”と思いきや、実は【9・15】というのは大事な数字なんです。

’99年9月15日、嵐がハワイ・ホノルル沖の船上でデビュー発表会見をし、大注目を浴びた日です。松本さんはあの日のように電撃的な嵐の“発表”を何か匂わせているような気がしてなりません」(同・芸能リポーター)

ファンはいつでも“電撃的朗報”を待ち続けている。グループとして、次はどんな動きを見せるのだろうか――。