ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」がオリコン週間アルバムランキング1位獲得！

第5世代K-POPグローバルボーイズグループZEROBASEONEが5月13日にリリースした3rdミニアルバム「You had me at HELLO」が初週売上4.7万枚を記録し、オリコン週間アルバムランキング(5月27日付)で自身初の1位を獲得した。ZEROBASEONEは、今年3月20日に日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」で日本デビューを果たすと、オリコン週間シングルランキング(4月1日付)、オリコン週間合算シングルランキング(4月1日付)、3月度オリコン月間シングルランキングで1位を獲得した。1stシングルの初週売上枚数としては海外アーティスト歴代1位という記録を叩き出し、日本レコード協会が公表した2024年3月度のゴールドディスク認定で「ゆらゆら -運命の花-」がダブル・プラチナ認定を受けるなど、グローバル人気だけではなく日本での爆発的な人気も証明したばかりだ。

そんな彼らが5月13日に、韓国でリリースした3rdミニアルバム「You had me at HELLO」が、日本でもLINE MUSICのリアルタイムアルバムTOP100で1位、iTunes総合トップアルバムランキング2位、K-POPトップアルバムランキング1位など各チャートで好調な成績を残した。5月17日にはタイトル曲の日本語バージョン「Feel the POP (Japanese ver.)」も配信し、8月に東京・大阪で開催される「SUMMER SONIC 2024」への出演も発表された。秋からは自身初となるワールドツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」もスタート。グローバルアイコンとして世界を股にかける彼らの今後の活動にも期待が高まる。

■リリース情報

「Feel the POP(Japanese ver.)」

2024年5月17日(金) リリース

配信リンク



■関連リンク

ZEROBASEONE公式ホームページ