クロアチア代表のEURO予備登録メンバー発表 モドリッチら
【AFP＝時事】サッカー欧州選手権（UEFA Euro 2024）に向けたクロアチア代表の予備登録メンバー26人が20日に発表され、今大会が最後の主要国際大会になるとみられるベテランの主将ルカ・モドリッチ（Luka Modric）らが選ばれた。
スペイン1部リーグのレアル・マドリード（Real Madrid）に所属するモドリッチの下、クロアチア代表は2018年のW杯ロシア大会（2018 World Cup）で準優勝、2022年のW杯カタール大会（2022 World Cup）では3位、昨年のUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2022-23）でも準優勝となっている。
2017年から指揮を執り、クロアチア代表指揮官として最も成功を収めているズラトコ・ダリッチ（Zlatko Dalic）監督は「大きな期待が寄せられていることを認識している」としつつ、チームは最も厳しいグループに入ったのではないかと述べた。
グループBのクロアチアは6月15日にスペインとの初戦を迎え、その後アルバニア、そして現欧州王者のイタリアと対戦する。
欧州選手権に向けたクロアチア代表の予備登録メンバーは以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
ドミニク・リバコビッチ（Dominik Livakovic）、イビツァ・イブシッチ（Ivica Ivusic）、ネディリコ・ラブロビッチ（Nediljko Labrovic）
■ディフェンダー（DF）
ドマゴイ・ビダ（Domagoj Vida）、ヨシプ・ユラノビッチ（Josip Juranovic）、ヨシュコ・グヴァルディオル（Josko Gvardiol）、ボルナ・ソサ（Borna Sosa）、ヨシプ・スタニシッチ（Josip Stanisic）、ヨシプ・シュタロ（Josip Sutalo）、マルティン・エルリッチ（Martin Erlic）、マリン・ポングラチッチ（Marin Pongracic）
■ミッドフィールダー（MF）
ルカ・モドリッチ、マテオ・コバチッチ（Mateo Kovacic）、マルセロ・ブロゾビッチ（Marcelo Brozovic）、マリオ・パシャリッチ（Mario Pasalic）、ニコラ・ヴラシッチ（Nikola Vlasic）、ロブロ・マイェル（Lovro Majer）、ルカ・イバンシッツ（Luka Ivanusec）、ルカ・スチッチ（Luka Sucic）、マルティン・バトゥリナ（Martin Baturina）
■フォワード（FW）
イバン・ペリシッチ（Ivan Perisic）、アンドレイ・クラマリッチ（Andrej Kramaric）、ブルーノ・ペトコビッチ（Bruno Petkovic）、マルコ・ピアツァ（Marko Pjaca）、アンテ・ブディミル（Ante Budimir）、マルコ・パシャリッチ（Marco Pasalic）
■予備メンバー
ボルナ・バリシッチ（Borna Barisic）、ドゥイェ・チャレタ・ツァル（Duje Caleta-Car）、クリスティアン・ヤキッチ（Kristijan Jakic）、ドミニク・コタルスキ（Dominik Kotarski）、トニ・フルク（Toni Fruk）、マリン・リュビチッチ（Marin Ljubicic）、イゴール・マタノビッチ（Igor Matanovic）、ニコ・シグル（Niko Sigur）、ペタル・スチッチ（Petar Sucic）
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・独代表、EUROへ予備登録メンバー発表 ミュラーやクロースら27人
・仏代表がEUROメンバー発表 MFカンテが電撃復帰
・EURO2024組み合わせ抽選、イタリアとスペインが同組に
スペイン1部リーグのレアル・マドリード（Real Madrid）に所属するモドリッチの下、クロアチア代表は2018年のW杯ロシア大会（2018 World Cup）で準優勝、2022年のW杯カタール大会（2022 World Cup）では3位、昨年のUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2022-23）でも準優勝となっている。
グループBのクロアチアは6月15日にスペインとの初戦を迎え、その後アルバニア、そして現欧州王者のイタリアと対戦する。
欧州選手権に向けたクロアチア代表の予備登録メンバーは以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
ドミニク・リバコビッチ（Dominik Livakovic）、イビツァ・イブシッチ（Ivica Ivusic）、ネディリコ・ラブロビッチ（Nediljko Labrovic）
■ディフェンダー（DF）
ドマゴイ・ビダ（Domagoj Vida）、ヨシプ・ユラノビッチ（Josip Juranovic）、ヨシュコ・グヴァルディオル（Josko Gvardiol）、ボルナ・ソサ（Borna Sosa）、ヨシプ・スタニシッチ（Josip Stanisic）、ヨシプ・シュタロ（Josip Sutalo）、マルティン・エルリッチ（Martin Erlic）、マリン・ポングラチッチ（Marin Pongracic）
■ミッドフィールダー（MF）
ルカ・モドリッチ、マテオ・コバチッチ（Mateo Kovacic）、マルセロ・ブロゾビッチ（Marcelo Brozovic）、マリオ・パシャリッチ（Mario Pasalic）、ニコラ・ヴラシッチ（Nikola Vlasic）、ロブロ・マイェル（Lovro Majer）、ルカ・イバンシッツ（Luka Ivanusec）、ルカ・スチッチ（Luka Sucic）、マルティン・バトゥリナ（Martin Baturina）
■フォワード（FW）
イバン・ペリシッチ（Ivan Perisic）、アンドレイ・クラマリッチ（Andrej Kramaric）、ブルーノ・ペトコビッチ（Bruno Petkovic）、マルコ・ピアツァ（Marko Pjaca）、アンテ・ブディミル（Ante Budimir）、マルコ・パシャリッチ（Marco Pasalic）
■予備メンバー
ボルナ・バリシッチ（Borna Barisic）、ドゥイェ・チャレタ・ツァル（Duje Caleta-Car）、クリスティアン・ヤキッチ（Kristijan Jakic）、ドミニク・コタルスキ（Dominik Kotarski）、トニ・フルク（Toni Fruk）、マリン・リュビチッチ（Marin Ljubicic）、イゴール・マタノビッチ（Igor Matanovic）、ニコ・シグル（Niko Sigur）、ペタル・スチッチ（Petar Sucic）
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・独代表、EUROへ予備登録メンバー発表 ミュラーやクロースら27人
・仏代表がEUROメンバー発表 MFカンテが電撃復帰
・EURO2024組み合わせ抽選、イタリアとスペインが同組に