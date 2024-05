デフ・レパードのフロントマン、ジョー・エリオットが、彼の“なりすまし”がファンから金をだまし取ったことを知り、ビデオ・メッセージを公開し、気をつけるよう呼びかけた。エリオットの“なりすまし”はこれまでもおり、できる限り阻止しようと試みてきたものの、最近、数人のファンが金をだまし取られたと知り、怒り心頭に発したそうだ。エリオットはビデオの中で、「俺が本物の俺、ジョー・エリオットだ。雨が降るダブリンの自宅にいる。後ろにあるのが俺のレコード・コレクションだ。アホども、真似できないだろ! 知ってるだろうが、エリオット(*Elliott)のスペルはTが2つだ。1つではない」と語り、「俺は君らの金を必要とはしていない! いいか? 離婚寸前だからとか、足を怪我したとかいう理由で、俺が君らに金をせびることはない!」と注意喚起した。

❗️❗️ IMPORTANT MESSAGE FROM JOE ❗️❗️



Neither Joe Elliott, Def Leppard or anyone in or related to the band will ever message you asking for money. Please do not engage with these profiles.



We do everything we can to block these things, but scammers are now successfully… pic.twitter.com/Bki0wwHW01