ソフトバンク・柳田悠岐 (C) Kyodo News

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◆ ファン投票は6月23日（日）まで！

　日本野球機構（NPB）は21日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　初の中間発表となった今回は、パ・リーグ外野手部門の柳田悠岐（ソフトバンク）が最多となる2万6389票を獲得。セ・リーグでは外野手部門の近本光司選手（阪神）がリーグ最多2万4696票を集めた。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

1万1904票　山粼福也（日本ハム）

　7113票　佐々木朗希（ロッテ）

　6077票　L.モイネロ（ソフトバンク）

＜中継ぎ投手＞

1万2714票　河野竜生（日本ハム）

　9413票　松本裕樹（ソフトバンク）

　9125票　A.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

1万9865票　田中正義（日本ハム）

1万1819票　則本昂大（楽天）

　6991票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

2万4435票　田宮裕涼（日本ハム）

　8831票　森友哉（オリックス）

　6600票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

1万7482票　A.マルティネス（日本ハム）

1万2767票　山川穂高（ソフトバンク）

1万1196票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

1万0467票　外崎修汰（西武）

1万0380票　牧原大成（ソフトバンク）

　9696票　上川畑大悟（日本ハム）

＜三塁手＞

2万1610票　郡司裕也（日本ハム）

　8637票　宗佑磨（オリックス）

　8544票　浅村栄斗（楽天）

＜遊撃手＞

1万3787票　紅林弘太郎（オリックス）

1万1772票　源田壮亮（西武）

　9676票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

2万6389票　柳田悠岐（ソフトバンク）

2万5771票　万波中正（日本ハム）

2万3025票　近藤健介（ソフトバンク）

1万4705票　周東佑京（ソフトバンク）

1万2425票　松本剛（日本ハム）

＜指名打者＞

1万1858票　L.セデーニョ（オリックス）

1万1202票　中村剛也（西武）

1万0164票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

8532票　才木浩人（阪神）

5663票　菅野智之（巨人）

5515票　東克樹（DeNA）

＜中継ぎ投手＞

1万0514票　岩崎優（阪神）

　9902票　西舘勇陽（巨人）

　6385票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

2万3675票　Ｒ.マルティネス（中日）

　6097票　大勢（巨人）

　5393票　Ｊ.ゲラ（阪神）

＜捕手＞

1万7539票　山本祐大（DeNA）

　7150票　中村悠平（ヤクルト）

　6366票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

2万4133票　岡本和真（巨人）

　8,017票　Ｊ.オスナ（ヤクルト）

　7572票　中田翔（中日）

＜二塁手＞

1万8190票　牧秀悟（DeNA）

1票0319票　中野拓夢（阪神）

　8024票　吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

2万4154票　村上宗隆（ヤクルト）

　9220票　坂本勇人（巨人）

　7329票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

1万1749票　長岡秀樹（ヤクルト）

1万0749票　村松開人（中日）

　9034票　門脇誠（巨人）

＜外野手＞

2万4696票　近本光司（阪神）

2万3021票　細川成也（中日）

1万9220票　筒香嘉智（DeNA）

1万6061票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

1万1254票　度会隆輝（DeNA）