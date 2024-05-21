【2024球宴ファン投票】最初の中間発表 柳田悠岐が最多得票、日本ハムから最多6人がトップ
◆ ファン投票は6月23日（日）まで！
日本野球機構（NPB）は21日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
初の中間発表となった今回は、パ・リーグ外野手部門の柳田悠岐（ソフトバンク）が最多となる2万6389票を獲得。セ・リーグでは外野手部門の近本光司選手（阪神）がリーグ最多2万4696票を集めた。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
1万1904票 山粼福也（日本ハム）
7113票 佐々木朗希（ロッテ）
6077票 L.モイネロ（ソフトバンク）
＜中継ぎ投手＞
1万2714票 河野竜生（日本ハム）
9413票 松本裕樹（ソフトバンク）
9125票 A.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
1万9865票 田中正義（日本ハム）
1万1819票 則本昂大（楽天）
6991票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
2万4435票 田宮裕涼（日本ハム）
8831票 森友哉（オリックス）
6600票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
1万7482票 A.マルティネス（日本ハム）
1万2767票 山川穂高（ソフトバンク）
1万1196票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
1万0467票 外崎修汰（西武）
1万0380票 牧原大成（ソフトバンク）
9696票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
2万1610票 郡司裕也（日本ハム）
8637票 宗佑磨（オリックス）
8544票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
1万3787票 紅林弘太郎（オリックス）
1万1772票 源田壮亮（西武）
9676票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
2万6389票 柳田悠岐（ソフトバンク）
2万5771票 万波中正（日本ハム）
2万3025票 近藤健介（ソフトバンク）
1万4705票 周東佑京（ソフトバンク）
1万2425票 松本剛（日本ハム）
＜指名打者＞
1万1858票 L.セデーニョ（オリックス）
1万1202票 中村剛也（西武）
1万0164票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
8532票 才木浩人（阪神）
5663票 菅野智之（巨人）
5515票 東克樹（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
1万0514票 岩崎優（阪神）
9902票 西舘勇陽（巨人）
6385票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
2万3675票 Ｒ.マルティネス（中日）
6097票 大勢（巨人）
5393票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
1万7539票 山本祐大（DeNA）
7150票 中村悠平（ヤクルト）
6366票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
2万4133票 岡本和真（巨人）
8,017票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
7572票 中田翔（中日）
＜二塁手＞
1万8190票 牧秀悟（DeNA）
1票0319票 中野拓夢（阪神）
8024票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
2万4154票 村上宗隆（ヤクルト）
9220票 坂本勇人（巨人）
7329票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
1万1749票 長岡秀樹（ヤクルト）
1万0749票 村松開人（中日）
9034票 門脇誠（巨人）
＜外野手＞
2万4696票 近本光司（阪神）
2万3021票 細川成也（中日）
1万9220票 筒香嘉智（DeNA）
1万6061票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
1万1254票 度会隆輝（DeNA）
日本野球機構（NPB）は21日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
初の中間発表となった今回は、パ・リーグ外野手部門の柳田悠岐（ソフトバンク）が最多となる2万6389票を獲得。セ・リーグでは外野手部門の近本光司選手（阪神）がリーグ最多2万4696票を集めた。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
1万1904票 山粼福也（日本ハム）
7113票 佐々木朗希（ロッテ）
6077票 L.モイネロ（ソフトバンク）
＜中継ぎ投手＞
1万2714票 河野竜生（日本ハム）
9413票 松本裕樹（ソフトバンク）
9125票 A.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
1万9865票 田中正義（日本ハム）
1万1819票 則本昂大（楽天）
6991票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
2万4435票 田宮裕涼（日本ハム）
8831票 森友哉（オリックス）
6600票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
1万7482票 A.マルティネス（日本ハム）
1万2767票 山川穂高（ソフトバンク）
1万1196票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
1万0467票 外崎修汰（西武）
1万0380票 牧原大成（ソフトバンク）
9696票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
2万1610票 郡司裕也（日本ハム）
8637票 宗佑磨（オリックス）
8544票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
1万3787票 紅林弘太郎（オリックス）
1万1772票 源田壮亮（西武）
9676票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
2万6389票 柳田悠岐（ソフトバンク）
2万5771票 万波中正（日本ハム）
2万3025票 近藤健介（ソフトバンク）
1万4705票 周東佑京（ソフトバンク）
1万2425票 松本剛（日本ハム）
＜指名打者＞
1万1858票 L.セデーニョ（オリックス）
1万1202票 中村剛也（西武）
1万0164票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
8532票 才木浩人（阪神）
5663票 菅野智之（巨人）
5515票 東克樹（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
1万0514票 岩崎優（阪神）
9902票 西舘勇陽（巨人）
6385票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
2万3675票 Ｒ.マルティネス（中日）
6097票 大勢（巨人）
5393票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
1万7539票 山本祐大（DeNA）
7150票 中村悠平（ヤクルト）
6366票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
2万4133票 岡本和真（巨人）
8,017票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
7572票 中田翔（中日）
＜二塁手＞
1万8190票 牧秀悟（DeNA）
1票0319票 中野拓夢（阪神）
8024票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
2万4154票 村上宗隆（ヤクルト）
9220票 坂本勇人（巨人）
7329票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
1万1749票 長岡秀樹（ヤクルト）
1万0749票 村松開人（中日）
9034票 門脇誠（巨人）
＜外野手＞
2万4696票 近本光司（阪神）
2万3021票 細川成也（中日）
1万9220票 筒香嘉智（DeNA）
1万6061票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
1万1254票 度会隆輝（DeNA）