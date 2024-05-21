　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44733.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42180.60　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42043.78　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41036.46　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40029.13　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40026.23　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39707.65　　均衡表雲上限(日足)
39627.55　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39460.87　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39021.81　　13週移動平均線

38946.93　　★日経平均株価21日終値

38895.50　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38856.21　　均衡表転換線(週足)
38744.34　　6日移動平均線
38703.37　　均衡表転換線(日足)
38685.53　　75日移動平均線
38387.67　　均衡表雲下限(日足)
38330.13　　25日移動平均線
38253.94　　均衡表基準線(日足)
38014.48　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37764.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37199.40　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37074.50　　26週移動平均線
37007.16　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
36634.03　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35999.84　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35050.09　　200日移動平均線
34521.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57　　均衡表雲上限(週足)
31968.39　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)
29415.33　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　73.95(前日83.75)
ST.Slow(9日)　　78.15(前日74.77)

ST.Fast(13週)　 44.12(前日45.06)
ST.Slow(13週)　 42.49(前日42.80)

［2024年5月21日］

株探ニュース