

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44733.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42180.60 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42043.78 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41036.46 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40029.13 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40026.23 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39707.65 均衡表雲上限(日足)

39627.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39460.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39021.81 13週移動平均線



38946.93 ★日経平均株価21日終値



38895.50 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38856.21 均衡表転換線(週足)

38744.34 6日移動平均線

38703.37 均衡表転換線(日足)

38685.53 75日移動平均線

38387.67 均衡表雲下限(日足)

38330.13 25日移動平均線

38253.94 均衡表基準線(日足)

38014.48 ボリンジャー:-1σ(13週)

37764.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

37199.40 ボリンジャー:-2σ(25日)

37074.50 26週移動平均線

37007.16 ボリンジャー:-2σ(13週)

36646.57 均衡表基準線(週足)

36634.03 ボリンジャー:-3σ(25日)

35999.84 ボリンジャー:-3σ(13週)

35050.09 200日移動平均線

34521.44 ボリンジャー:-1σ(26週)

32170.57 均衡表雲上限(週足)

31968.39 ボリンジャー:-2σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)

29415.33 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 73.95(前日83.75)

ST.Slow(9日) 78.15(前日74.77)



ST.Fast(13週) 44.12(前日45.06)

ST.Slow(13週) 42.49(前日42.80)



［2024年5月21日］



株探ニュース

