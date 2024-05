ZEROBASEONE、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』がオリコン週間アルバムランキング1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■8月には、東京・大阪で開催される『SUMMER SONIC 2024』に出演!

ZEROBASEONEが、5月13日にリリースした3rdミニアルバム『You had me at HELLO』が初週売上4.7万枚で2024年5月27日付オリコン週間アルバムランキングで自身初の1位を獲得した。

ZEROBASEONEは、3月20日に日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」で日本デビューを果たすと、2024年4月1日付オリコン週間シングルランキング、2024年4月1日付オリコン週間合算シングルランキング、3月度オリコン月間シングルランキングで1位を獲得。1stシングルの初週売上枚数としては海外アーティスト歴代1位という記録を更新すると、さらには日本レコード協会が公表した2024年3月度のゴールドディスク認定で「ゆらゆら -運命の花-」がダブル・プラチナ認定を受けるなど、グローバル人気だけではなく日本での爆発的な人気も証明したばかりだ。

そんなZEROBASEONEが5月13日、韓国で自身3枚目のミニアルバム『ZEROBASEONE The 3rd Mini Album [You had me at HELLO]』をリリース。日本でもLINE MUSICのリアルタイムアルバムTOP100で1位、iTunes 総合トップアルバム・ランキング2位、K-POPトップアルバム・ランキング1位など各チャートで好調な成績を残した。

5月17日にはタイトル曲の日本語バージョン「Feel the POP (Japanese ver.)」を配信リリースし、8月に東京・大阪で開催される『SUMMER SONIC 2024』への出演も発表されたばかり。秋からは自身初となる海外ツアー『2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR』もスタート。グローバルアイコンとして世界を賑やかす彼らに注目だ。

