最善の学習方法がプロの講師から学べる！受験Dr.「クラスアップセミナー」

2024年クラスアップセミナー

日本教育指導総合研究所JETが運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.が、過去総勢8,000名以上が申し込んだ「クラスアップセミナー」を2024年5月27日、28日に開催!

去年に引き続き、生の声を届けるため2024年も対面で実施します。

2024年も中学受験まであと9ヶ月と迫った小学6年生に向けて、通っている塾に合わせた最良・最善の学習方法、模試の傾向・対策などを提供します。

これまで、数多くの受験生を合格へと導いてきた、プロの講師だからこそ伝えられるノウハウを、生徒そして保護者の皆さんに知ってもらいたいという熱い思いを、是非直接体感してください。

※希望者はオンライン受講も可能となります。

テキストの郵送はございません。

SAPIX・四谷大塚・早稲田アカデミー 塾別 クラスアップセミナー

https://chugakujuken.com/lp/classup/

【講演担当者】

受験Dr.のメソッド開発者、最上位指導コースの講師がセミナーを担当します。

また、ご希望者には、セミナー資料に加え、次回のテストに向けたトレーニングブック(算数・理科・社会・国語)が特典として貰えます。

【時間割】

10:00〜12:45

塾長挨拶、4教科講演

12:45〜

個別学習相談会(希望制)

両日ともに、9:30開場となります。

<対象者>

6年生保護者

※5年生以下の申込みは可能ですが、講演内容は6年生対象です。

ご承知の上で申込みできます。

<セミナー会場>

四谷本部校

東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階

<参加費>

8,800円(税込) ※講演資料、トレーニングブック含む

<お申込み締め切り>

5月25日(土)21時まで

<定員>

両日とも20名となります。

定員に達した時点で締め切ります。

参加希望の場合、お早めに申込みできます。

