東京経営サポーターは、「第12回事業再構築補助金」の相談受付を開始しました。

東京経営サポーター「第12回事業再構築補助金」

事業再構築補助金

補助対象者 :国内の中小企業者及び中堅企業者等

公募期間 :令和6年4月23日(火)〜令和6年7月26日(金)まで

補助金額 :1,500万円〜5億円(事業類型により異なる)

補助率 :中小企業3/4以下・中堅企業2/3以下(事業類型により異なる)

補助対象経費:機械装置・システム構築費、建物費等

主な補助要件:

・事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業である

・事業計画書を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けている

・補助事業終了後3〜5年で付加価値額を年平均成長率3.0%〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させる(従業員一人当たりの成長率でも可)

東京経営サポーターの支援内容・料金体系はこちらから↓

https://www.tokyo-kst.jp/service47.html

東京経営サポーターは、「第12回事業再構築補助金」の相談受付を開始。

本補助金はポストコロナ時代に対応し、事業再編を経て経営課題解決に取り組む中小企業・中堅企業が対象です。

これまでの採択実績を基に、独自のノウハウを生かした計画書の作成を支援しています。

事業計画書の作成を経て、お客様の「事業の成功」に向けた支援をします。

事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上回復が難しい中、ポストコロナ時代に経済社会の変化に対応するため、新市場進出や事業・業種転換等の取組を通じた規模の拡大を目指す中小企業・中堅企業を支援する事業です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 経営課題解決に取り組む中小企業・中堅企業が対象!東京経営サポーター「第12回事業再構築補助金」 appeared first on Dtimes.