Ž¢ËÍ¤Ê¤é5Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤èŽ£¤½¤ó¤Ê¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë"²¶¤Ã¤ÆÅ·ºÍ"ÏÃË¡¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý 100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¿Í¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¤Î¤«
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¼«ËýÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼íÎÄºÎ½¸»þÂå¡¢½¸ÃÄ¤Ç¼í¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤Ë¤è¤ëÅýÎ¨¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¾å°Ì¤Î¼Ô¤¬Ì¿Îá¤·¡¢²¼°Ì¤Î¼Ô¤¬½¾¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼í¤ê¤Ç¤â·³Ââ¤Ç¤â¡¢³¬µé¤¬²¼¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É´í¸±¤Ç¼è¤êÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤Â»¤ÊÌò³ä¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¼«ËýÏÃ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢µï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾å°Ì¤Î¤Û¤¦¤¬À¸¤»Ä¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö·¯¤Ã¤ÆÍ×ÎÎ°¤¤¤Í¡ª¡¡ËÍ¤Ê¤é5Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¡Ê¡á¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¡Ë¿Í¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬ÄìÊÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò¸«²¼¤·¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«ËýÏÃ¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¤¾Ð¤¤ÏÃ¡×¤¬¤è¤¤
¼«Ëý¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥Ö¥ê¥¹
Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¼«Ëý¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É²¶¤¬ÏÃ¤·¤¿¤é·ÀÌó¤Ç¤¤¿¤è¡×
¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¥ó¥°
¸¬µõ¤òÁõ¤Ã¤¿¼«Ëý¡ÖÁ´Á³ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»î¸³¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¦¥Í¡¼¥à¥É¥í¥Ã¥Ô¥ó¥°
ÍÌ¾¿Í¤ä¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¼«Ëý¡Ö»ä¡¢¼ÒÄ¹¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡×
À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ç¡¼¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤â¡Ö¿Í¤Ï¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼êÊÁÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ëý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÎ®Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢FC¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ë¤È¤¤¤¦¼«Í³ïèÃ£¤ÊÍÄ»ùÀ¤ò¹â¤á¤Æ¼«Ëý¤¹¤ì¤Ð°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾¤Î¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤ë¼«Ëý¤Ç¡Ö¤Ê¡¼¡¢¤Ê¡¼¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡¡¤³¤Î³ó¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¤«¤Ã¤Æ¤ó¡ª¡¡¸«¤Ä¤±¤¿»ä¡¢Å·ºÍ¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ËÏÃ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¼«Ëý¤ÇÁê¼ê¤òÈè¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Áê¼ê¤Î¼«Âº¿´¤òËþ¤¿¤¹¡Ö3¤Ä¤ÎÍßµá¡×
¡Ö¿Í¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î·çÇ¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¿®Íê¤¹¤ë¿´¡á¼«Âº¿´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¼«Âº¿´¤òËþ¤¿¤¹Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¦¥£¥ë¡¦¥·¥å¥Ã¥ÄÇî»Î¤Ï¡Ö¼«Âº¿´¤Î3ÂçÍßµá¡×¤Ë¡¼«¸Ê½ÅÍ×´¶¢¼«¸ÊÍÇ½´¶£¼«¸Ê¹¥´¶¤Î3¤Ä¤ÎÍßµá¤¬¤¢¤ë¤ÈÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼«¸Ê½ÅÍ×´¶¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá
¢¼«¸ÊÍÇ½´¶¡Ä¡ÄÀµ¤·¤¤°Õ»×·èÄê¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá
£¼«¸Ê¹¥´¶¡Ä¡Ä¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá
¡¦¼«¸Ê½ÅÍ×´¶¤òËþ¤¿¤¹¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ
Éô²¼¤äÆ±Î½¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¾¦ÃÌÀ®Î©¤Ï·¯¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡×¤È¸À¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤ò¿Æ¤¬¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È·ö²Þ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Çµã¤¯¤Ê¡×¤È´¶¾ð¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤ê¡¢Ç¯Îð¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤Í×µá¤ò¤¹¤ë¡Ê»Ò¤É¤â¤Ë»®Àö¤¤¤òËº¤ì¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤µ¤»¤ë¡Ë¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¼«¸Ê½ÅÍ×´¶¤¬°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼«¸ÊÍÇ½´¶¤òËþ¤¿¤¹¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ
¾å»Ê¤¬Éô²¼¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÂÐ±þ¤ÎÂ®¤µ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡£ÀèÊý¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤¦¡£
¿Æ¤¬»Ò¤Ë¡Ö½ÉÂê¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¤¨¤é¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¤ê¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤òË«¤á¤ë¡£
¡¦¼«¸Ê¹¥´¶¤òËþ¤¿¤¹¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ
Í§¿Í¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡Á¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¹¥¤¤À¤ï¡Á¡×¤È¸À¤¦¡£
¿Æ¤¬»Ò¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊú¤¤·¤á¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë3¤Ä¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¼«Âº¿´¤ä°ÕÍß¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£3ÂçÍßµá¤È¿´¤ÎÃæ¤Î3¿Í¤Î»ä
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë3ÂçÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸òÎ®Ê¬ÀÏ¤Î¡Ö¼«²æ¾õÂÖ¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¼«²æ¾õÂÖ¤Ï¡¢»×¹Í¡¦´¶¾ð¡¦¹ÔÆ°¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶¾ð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡¢²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
¼¡¤Î¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Î3¿Í¤Î»ä¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¸½¤ì¤ë¼«²æ¾õÂÖ¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦P¡Ê¿Æ¡§¤Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡Ë¤Î¼«²æ¾õÂÖ¡Ä¡Ä¼«¸Ê½ÅÍ×´¶¤¬ÂçÀÚ
¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¼«Ê¬¡£¤·¤Ä¤±¤ä¶µ°é¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÇÏ¼¯¼Ô¡ª¡×¤È¼¸¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¡¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¡¢¾Þ»¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Í¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É10ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¿Æ¤Î¶µ¤¨¤òÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¼¸¤ë¿Æ¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë²æ¤¬»Ò¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦A¡ÊÀ®¿Í¡§¥¢¥À¥ë¥È¡Ë¤Î¼«²æ¾õÂÖ¡Ä¡Ä¼«¸ÊÍÇ½´¶¤¬ÂçÀÚ
»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÍýÏÀÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¹ÔÆ°¤¹¤ë¾õÂÖ¡£¾ðÊó¼ý½¸¤ä·×²è¤òÎ©¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¡£¡Öº£¡¢¤³¤³¤Ç¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¡£
Ç®¤¤¤ä¤«¤ó¤Ë¿¨¤ë¤È²Ð½ý¤¹¤ë¡¢9»þ¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï12ºÐº¢¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦C¡Ê»Ò¤É¤â¡§¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ë¤Î¼«²æ¾õÂÖ¡Ä¡Ä¼«¸Ê¹¥´¶¤¬ÂçÀÚ
ÍÄ¤¤º¢¡¢¶µ¼¼¤ÇÍ§Ã£¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¤ÀèÀ¸¤¬¥É¥¢¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÓÃ¼¤ËµÞ¤¤¤ÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ï¤·¤ã¤®¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¡¢´¶¤¸Êý¡¢¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤¬C¡Ê»Ò¤É¤â¡§¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ë¤Î¼«²æ¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¼«²æ¾õÂÖ¤ò¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤äÂÐ¿Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë