現地時間の2024年5月20日、AppleがiPhone向けに「iOS 17.5.1」、iPad向けに「iPadOS 17.5.1」をリリースしました。iOS 17.5.1およびiPadOS 17.5.1は、ひとつ前のバージョンであるiOS 17.5で報告されていた、「削除したはずの写真が勝手に復元されてしまうバグ」を修正するためのもののようです。Apple Releases iOS 17.5.1 With Fix for Reappearing Photos Bug - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/05/20/apple-releases-ios-17-5-1-photos-bug/Apple needs to explain that bug that resurfaced deleted photos - The VergeiOS and iPadOS 17.5.1 fix a nasty bug that resurfaced old photos | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/05/ios-and-ipados-17-5-1-fix-a-nasty-bug-that-resurfaced-old-photos/2024年5月14日に配信開始された「iOS 17.5」には、「過去に削除したはずの写真がなぜか復元してしまう」という謎のバグが存在していました。バグに遭遇したユーザーの中には、数百枚単位の写真が復元されてしまったと報告している人もおり、写真だけでなく通話履歴が復元されてしまったと報告するユーザーもいました。iOS 17.5で過去に削除したはずの写真が復元されているとの報告、消したはずのNSFW画像が復活しているとの指摘も - GIGAZINE現地時間の2024年5月20日に、AppleがiOS 17.51およびiPadOS 17.51をリリースしました。ソフトウェアアップデートは、「設定」アプリの「一般」→「ソフトウェアアップデート」から「今すぐアップデート」をタップすることで可能。データサイズは1.05GBです。iOS 17.51のリリースノートには、「このアップデートには重大なバグ修正が含まれ、データベース破損により削除した写真が写真ライブラリに再表示されることがまれにある問題に対応しています。」という説明が書かれています。なお、テクノロジーメディアのThe VergeがAppleにこのバグについてコメントを求めていますが、記事作成時点では返答を得られていません。これについてThe Vergeは、「厄介なのは、Appleが沈黙を守る限りこのバグがどこまで広がっているのか全く分からないという点です。一部のiPhoneユーザーは削除したはずの通話履歴が復元されてしまったと報告しており、別の人は自分が中古で売り払ったiPadで古い写真が復元されたと報告(ただし元の投稿は削除済み)しています」と言及。さらに、The Vergeは「Appleはユーザーのプライバシーを気遣う企業として自社を売り込んでいるのだから、詳細をコメントすべき」と指摘し、責任ある情報開示と透明性が、ユーザーのプライバシー保護を真に信じている企業の特徴であるべきと主張しています。