【PHOTO】キム・ヒジェ＆K-TIGERS ZERO ナ・テジュ＆ヤン・ジウンら「ザ・トロットショー」に出演
20日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）のSBSプリズムタワーにてSBS FiL「ザ・トロットショー」の生放送が行われた。
この日の放送には、キム・ヒジェ、K-TIGERS ZEROのナ・テジュ、ヤン・ジウン、チョ・ジョンミン、チョン・ダギョン、ウン・ガウン、ナ・サンド、アン・ソンフン、キム・ヤン、キム・ヘヨン、キム・ナヒ、ホン・ジュンボ、キム・テヨン、ビン・イェソ、チョ・ミョンソプ、ファン・ミンホ、ハン・ヘジン、イ・スヨン、イムチャンなどが出演した。
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