ユニクロは5月24日〜6月2日の計10日間、 「40周年感謝祭」を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで開催する。○エアリズムインナーやTシャツなどがお買い得価格にユニクロ40周年感謝祭期間中、「エアリズムインナー」通常1,290円が990円、ポロシャツも全品1,990円(通常2,990円)など、夏の代表商品を感謝価格で販売する。お買い得アイテム一例「ポロシャツ全品」(通常2,990円→特別価格1,990円)

お買い得アイテム一例「MEN エアリズム Tシャツ/WOMENエアリズムキャミソール/タンクトップ/Tシャツ/ペチコート」(通常1,290円→特別価格990円)今年は初の試みとなる「あなたの町の店長が選ぶ名品」と題し、国内のユニクロ全店の店長が自身で選んだ地域の名品を5月24日限定で来店者に配布する。札幌澄川ミュンヘン大橋店の店長は、40年前のオープン時の賑わいを想像しながら、札幌市内の名品、ほんまの月寒あんぱんをセレクト。紙屋町サンモール店の店長は、地元から愛される、からす麦クッキーを選んだ。浅草店の店長は、オープン時からお世話になっている常盤堂雷おこし本舗の雷おこしをオリジナルパッケージにて用意した。先着での配布となるため、当日分がな くなり次第終了となる。「あなたの町の店長が選ぶ名品」プレゼントさらに5月24日〜5月27日4日間、1万円以上購入すると「炭酸対応ステンレスボトル」がもらえる。今年は40周年を記念して、39色に1色のミステリーカラーを追加した計40色になる。(当日分がなくなり次第終了となる)40色のステンレスボトル感謝祭初日の5月24日には、韓国発のグローバルボーイズグループTREASUREと初めてコラボレーションしたUT、「Find Your TREASURE UT」(1,500円)を発売する。デビュー曲を含む全6曲がオリジナルデザインのUTになって登場する。また、5月24日「UNIQLO LIVE STATION」を視聴した方の中から抽選で10名に、TREASUREメンバー直筆のサイン&当選者の名前も記入したFind Your TREASURE UTが当たるキャンペーンも実施する。「Find Your TREASURE UT(6柄)」(各1,500円)「Find Your TREASURE UT(6柄)」(各1,500円)5月31日には、アニメ「怪獣8号」とコラボレートした「怪獣8号UT」(MEN 1,500円/KIDS 990円)が登場。人気キャラクターや名場面が表現された本コレクションは、アニメーション制作を手掛ける「Production I.G」 がUTのために描き下ろした限定デザインも加わるなど、作品の世界観をよりいっそう楽しめるラインナップで登場する。「怪獣8号UT」(MEN 1,500円/KIDS 990円)なお、今年の感謝祭は、グループ3ブランドが同時期に開催する。ジーユーでは、アプリ会員向けに、感謝祭後から使用できるクーポンを配布。PLSTでは人気アイテムが感謝価格で販売する。オリジナル「マルチポーチ」のノベルティも用意している。