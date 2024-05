ホテルニューオータニ博多では、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション宿泊プランを販売中。

異なる2つのデザインの客室が展開されているほか、ホテルマン姿の「ポムポムプリン」をデザインした宿泊者限定の持ち帰りグッズも用意された、癒しの時間を過ごせるコラボルームです☆

ホテルニューオータニ博多 サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションルーム

予約期間:2024年6月〜8月の宿泊予約受付中

※インターネット予約限定

料金:エグゼクティブツインルーム(26.5m2)

・1室1名 35,000円〜

・1室2名 50,000円〜

※料金には、1室1〜2名利用時の1泊室料、朝食、サービス料、消費税、宿泊税が含まれます

※土曜日・休前日は、1名あたり4,000円の追加料金が発生します

※1日2室限定

問合せ:Tel.092-715-2000(宿泊予約直通)

ホテルニューオータニ博多では、西日本初となる、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション宿泊プランを販売中。

今回のコラボレーションのためにホテルマン姿の「ポムポムプリン」のビジュアルが描き下ろされています。

さらに客室はそれぞれ異なる2つのデザインを展開。

「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明!ラボルーム」の2つの客室で、色々な表情の「ポムポムプリン」たちに囲まれてホテルステイを満喫できます。

また、宿泊ゲストが持ち帰ることができる限定のオリジナルグッズも。

宿泊の記念に「ポムポムプリン」との思い出を自宅に持ち帰ることができます。

ポムポムプリンがいっぱいルーム

「ポムポムプリン」がいっぱいのお部屋で一緒に過ごせる「ポムポムプリンがいっぱいルーム」

「ポムポムプリン」とお友達に見つめられて添い寝が出来る幸せな空間になっています。

かわいいを発明!ラボルーム

”かわいい”を発明している実験室をイメージした「かわいいを発明!ラボルーム」

壁面やベッド、窓、天井などお部屋全体で”かわいい”が作り出されている様子を表現しています。

宿泊者限定オリジナル持ち帰りグッズ

本プランのためだけに描き下ろされたオリジナルデザインをあしらった宿泊者限定の持ち帰りグッズ。

ここでしか手に入らないグッズで、お家に帰った後も「ポムポムプリン」との癒しの時間を過ごすことができます。

※持ち帰りグッズは宿泊人数分用意されています

※オリジナルグッズの一般販売およびホテルでの販売は行なっていません

ぬいぐるみ

サイズ:ぬいぐるみ H16×W12.4×D12cm、アクリルチャーム W4×H4.7cm

限定アクリルチャーム付きのぬいぐるみ。

かわいいカラーのリボンを着けています。

チャームは取り外して手持ちのバッグなどに付け替えても使えます!

今治タオル

サイズ:33×80cm

「ポムポムプリン」のワインポイントが刺繍されたやわらかい肌触りの今治タオル。

「ポムポムプリン」の帽子から「ベーグル」がお顔を覗かせているかわいいデザインです。

博多織ポーチ

サイズ:15×20cm

伝統的工芸品である博多織の献上柄を織り上げた限定ポーチ。

博多織ならではの光沢と織りの立体感で「ポムポムプリン」が表現されています。

「ポムポムプリン」たちに囲まれたかわいい空間でホテルステイが楽しめるコラボレーションルーム。

ホテルニューオータニ博多にて販売されている「ポムポムプリン」コラボレーションルームの紹介でした☆

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650193

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 癒しの時間を満喫できる宿泊プラン!ホテルニューオータニ博多 サンリオ「ポムポムプリン」コラボルーム appeared first on Dtimes.