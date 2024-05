「SCR-B3(KT)」

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

ドウシシャは、ORIONブランドより、「ハローキティ」の50周年記念デザインが描かれたBluetooth搭載ステレオラジオカセット「SCR-B3(KT)」を5月下旬より台数限定で発売する。直販サイトのほか、一部のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップなどで販売される。

ハローキティ50周年のオリジナルデザインを採用。天面の操作ボタンにはリボンがデザインされ、カセットドア部にはハローキティの他にもキャラクターが描かれている。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

再生/録音時にテープの最後になると自動的に停止する「セミオートストップメカ」を採用。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

MP3音源再生も可能で、USBメモリやSDカードに収録された音源を再生できる。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

Bluetooth 5.0準拠で、コーデックはSBCのみ対応。スマホの音楽を本体で再生して楽しめる。また、本体側から曲の一時停止や、曲送り/戻しなどの操作も行なえる。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

ラジオはAMとFMワイドバンドに対応。選局スケールやつまみはアナログデザインだが、内部には受信感度の強いデジタルチューナーを採用している。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

低音域の調整が可能なBASSボリュームを搭載。AC電源のほか、単一電池4本でも動作する。電池使用時の連続使用時間は、ラジオ受信で約90時間、カセットテープ、USB、SDからの再生では約50時間、Bluetooth接続時は約75時間。消費電力は13W(待機時1.6W)。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337

外形寸法は約317×89×114mm(幅×奥行き×高さ/突起部含む)。重量は約1.3kg(本体のみ)。

パッケージ

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337