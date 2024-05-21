【ソウル聯合ニュース】韓国男性グループ、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン、ＺＢ１）のサードミニアルバム「Ｙｏｕ ｈａｄ ｍｅ ａｔ ＨＥＬＬＯ」が２１日発表の最新のオリコン週間アルバムランキングで１位を記録した。所属事務所が伝えた。



３月に日本ファーストシングル「ゆらゆら―運命の花―」がオリコン週間シングルランキングで１位を獲得してから２カ月でアルバムランキングでもトップに立った。



「Ｙｏｕ ｈａｄ ｍｅ ａｔ ＨＥＬＬＯ」は今月１３日に発売された。収録曲はタイトル曲「Ｆｅｅｌ ｔｈｅ ＰＯＰ」など全７曲。ＬＩＮＥ ＭＵＳＩＣのアルバムＴｏｐ１００でも１位を記録し、人気を集めている。