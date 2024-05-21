ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（所属事務所提供）＝（聯合ニュース）≪転載・転用禁止≫

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【ソウル聯合ニュース】韓国男性グループ、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン、ＺＢ１）のサードミニアルバム「Ｙｏｕ　ｈａｄ　ｍｅ　ａｔ　ＨＥＬＬＯ」が２１日発表の最新のオリコン週間アルバムランキングで１位を記録した。所属事務所が伝えた。

　３月に日本ファーストシングル「ゆらゆら―運命の花―」がオリコン週間シングルランキングで１位を獲得してから２カ月でアルバムランキングでもトップに立った。

　「Ｙｏｕ　ｈａｄ　ｍｅ　ａｔ　ＨＥＬＬＯ」は今月１３日に発売された。収録曲はタイトル曲「Ｆｅｅｌ　ｔｈｅ　ＰＯＰ」など全７曲。ＬＩＮＥ　ＭＵＳＩＣのアルバムＴｏｐ１００でも１位を記録し、人気を集めている。