「究極のマルチタスクを実現する」と銘打たれたMicrosoftのPC「第11世代Surface Pro」と「第7世代Surface Laptop」が発表されました。いずれもSnapdragon Xシリーズが搭載されていて、画期的なAIエクスペリエンスを備えているそうです。Introducing the ultimate Copilot+ PCs - The all-new Surface Pro and Surface Laptop | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2024/05/20/introducing-the-ultimate-copilot-pcs-the-all-new-surface-pro-and-surface-laptop/新しい第 11 世代 Surface Pro、Copilot+ PC の登場 | Microsoft Surfacehttps://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-pro-11th-edition?icid=mscom_marcom_CPH1a_SurfacePro11Edition_FY24SpringSurfaceMeet the new Microsoft Surface Pro - YouTube2024年5月20日、Microsoftは「既存のPCカテゴリの中で最も強力なNPUを搭載する」とうたうPCブランド「Copilot+ PC」を発表。同ブランドの先駆けとして、「Surface」シリーズから新しい製品を2種類登場させることを明らかにしました。いずれも2024年6月18日に出荷される予定です。◆第11世代Surface ProSurface Proは、別売りのキーボードを装着することでノートPCのように使える2-in-1タブレットです。第11世代Surface ProはOLEDまたはLCDディスプレイ搭載の13インチタブレットで、強力なAI処理チップを内蔵した「Snapdragon X Elite/Plus」プロセッサを搭載するモデル。処理速度は前モデルの「Surface Pro 9」より90%高速になり、画像生成や画面上の文字処理、動画や音声の文字起こしがローカルで実行可能とされています。価格は税込20万7680円〜39万4680円。Wi-Fi対応モデルとWi-Fiおよび5G対応モデルがリリースされる予定です。このほか、USB-C(USB 4)ポートで最大3台の外付け4Kディスプレイをサポートし、Wi-Fi 7対応で高速通信も可能。4Kでの静止画・動画撮影にも対応しているため、Microsoftは「1台のデバイスで撮影から編集まで行うことができる」とアピールしています。なお、ディスプレイ解像度は2880×1920(3K)です。第11世代Surface Proの発表にあわせ、Microsoftは新しいキーボードアクセサリー「Surface Pro Flex キーボード」も発表しました。このキーボードは1台税込8万80円というアクセサリーにしては強気な価格設定ですが、既存の製品とは違い、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能な点が魅力。タブレットを横に置いてキーボードだけを手にして打鍵することができます。このほか、「ボタンを押していないのに押しているように感じる」という触覚トラックパッドも備えています。Surface Pro Flex Keyboard - YouTube◆第7世代Surface LaptopSurface LaptopはノートPCスタイルのデバイス。第7世代Surface LaptopはMicrosoftの「PixelSense Flow ディスプレイ」搭載で、13.8インチまたは15インチの選択肢が用意されています。第11世代Surface Proと同様にSnapdragon X Elite/Plus搭載で、AI処理に特化。前モデルの「Surface Laptop 5」よりも86%高速とされています。このほか、USB-C(USB 4)ポートは2つで、さらにUSB-Aポート(USB 3.1)も1つ搭載。Wi-Fi 7対応で、カメラは最大1080pでの静止画・動画撮影に対応しています。価格は税込20万7680円〜40万180円です。第11世代Surface Proと第7世代Surface Laptopの詳しい仕様は以下の通り。第11世代Surface Pro第7世代Surface LaptopプロセッサSnapdragon X EliteSnapdragon X Plus13.8インチモデル:Snapdragon X PlusSnapdragon X Elite15インチモデル:Snapdragon X EliteNPUQualcomm HexagonQualcomm HexagonグラフィックスQualcomm Adreno GPUQualcomm Adreno GPUメモリとストレージメモリ:16GB・32GB LPDDR5x RAMストレージ:256GB・512GB・1TB Gen 4 SSDメモリ:16GB・32GB LPDDR5x RAMストレージ:256GB・512GB・1TB Gen 4 SSDディスプレイOLED搭載モデル:タッチスクリーン 13インチ PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2880×1920(267 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1000:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント対応, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ対応, Corning Gorilla Glass 5LCD搭載モデル:タッチスクリーン:13インチ PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2880×1920(267 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1200:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント対応, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 513.8インチモデル:タッチスクリーン PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2304×1536(201 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1400:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 515インチモデル:タッチスクリーン PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2496×1664(201 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1300:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5バッテリー容量OLEDディスプレイ搭載モデル:公称バッテリー容量 53Wh, 最小バッテリー容量 51WhLCDディスプレイ搭載モデル:公称バッテリー容量 48Wh, 最小バッテリー容量47Wh13.8インチモデル:公称バッテリー容量 54Wh, 最小バッテリー容量 52Wh15インチモデル:公称バッテリー容量 66Wh, 最小バッテリー容量64Wh電力使用量Surface Pro Wi-Fi:12区分 17.48kWh/年(AAA)13.8インチモデル:12区分 13.91kWh/年(AAA)15インチモデル:12区分 13.31kWh/年(AAA)バッテリー駆動時間Wi-Fi対応モデル:最大14時間のローカルビデオ再生, アクティブなウェブ使用時間は最大10 時間13.8インチモデル:最大20時間のローカルビデオ再生アクティブなウェブ使用時間は最大13時間15インチモデル:最大22時間のローカルビデオ再生アクティブなウェブ使用時間は最大15時間サイズと重量幅:287mm幅:208mm高さ:9.3mm重量:895g13.8インチモデル:長さ:301mm幅:220mm高さ:17.5mm重量:1.34kg15インチモデル:長さ:329mm幅:239mm高さ:18.29mm重量:1.66kgセキュリティMicrosoft Pluton TPM2.0で強化されたセキュリティWindows 11 Secured-core PC拡張サインインセキュリティを使用したWindows Hello顔認証Microsoft Defenderを標準搭載し、IDとプライバシー保護を強化Microsoft Pluton TPM2.0で強化されたセキュリティWindows 11 Secured-core PC拡張サインインセキュリティを使用したWindows Hello顔認証Microsoft Defenderを標準搭載し、IDとプライバシー保護を強化ビデオ/カメラクアッドHD フロント Surface Studioカメラ超広角1440pクアッドHDカメラ自動フレーミング、クリエイティブフィルター(イラスト、アニメーション、水彩画)、アイコンタクト、テレプロンプター、ポートレートぼかし、ポートレートライトを備えたWindowsスタジオエフェクト10MP Ultra HD リアカメラWindows Hello 顔認証カメラフルHD フロント Surface Studioカメラ1080pフルHDカメラ自動フレーミング、クリエイティブフィルター(イラスト、アニメーション、水彩画)、アイコンタクト、テレプロンプター、ポートレートぼかし、ポートレートライトを備えたWindowsスタジオエフェクトWindows Hello 顔認証カメラオーディオDolby Atmos搭載2WステレオスピーカーBluetooth LE Audio対応Dolby Atmos搭載OmnisonicスピーカーBluetooth LE Audio対応マイク音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオマイク音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオマイク接続 (ポート)USB-C/USB 4ポート×2(以下に対応)充電データ転送DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリSurface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(65W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート)Surface Proキーボード専用ポートSurface Connect専用ポートNanoSIM13.8インチモデル:USB-C/USB 4ポート×2(以下に対応)充電データ転送DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリSurface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(65W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート)USB-A 3.13.5mmヘッドホンジャックSurface Connect ポート15インチモデル:USB-C/USB 4ポート×2(以下に対応)充電データ転送DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリSurface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(65W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート)USB-A 3.1microSDXC カードリーダー3.5mmヘッドホンジャックSurface Connect専用ポートネットワークと接続Wi-Fi対応モデル:Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4ペンとアクセサリの互換性ペン:Surface スリムペン(2ndエディション)専用Surface Pro Signature キーボードに内蔵されたSurface スリムペン(2ndエディション)収納部とワイヤレス充電器Surface スリムペン(2ndエディション)に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol(MPP)対応キーボード:Surface Pro Flex キーボードペン収納部を内蔵したSurface ProキーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード-ソフトウェアWindows 11 HomeOffice Home&Business 2021Microsoft DefenderアプリXbox Game Pass Ultimate 30日試用版Windows 11 HomeOffice Home&Business 2021Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版アクセシビリティSurface Pro Flex キーボードの太字のキーセット(オプション)対応Surface アダプティブキット対応Microsoft アダプティブアクセサリ対応クリック感度、右クリック領域、順応タッチモードが調整可能なSurface Precision HapticタッチパッドSurface アダプティブキット対応Microsoft アダプティブアクセサリ対応外観ケース:アルマイトカラー:サファイア、デューン、ブラック、プラチナボタン:音量、電源ケース:アルマイトカラー:13.8インチモデル:サファイア、デューン、ブラック、プラチナ15インチモデル:ブラック、プラチナキックスタンド165度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド-センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計アンビエント カラー センサーアンビエントカラーセンサー主な同梱物本体クイックスタートガイド安全性および保証に関する書類定格出力39Wの電源アダプター(一部の市場では特定の構成のみで利用可能)SIMカードアクセスツール本体クイックスタートガイド安全性および保証に関する書類13.8インチモデル:39W電源アダプター15インチモデル:65W電源アダプター保証1 年間のハードウェア保証1年間のハードウェア保証第11世代Surface Proの日本向け販売ページは以下。なお、5G対応モデルは2024年後半に登場する予定とのことです。日本向けの販売ページには「Snapdragon X Elite」搭載モデルの選択肢が見当たりませんでした。Snapdragon X Elite 搭載 Surface Pro 2-in-1 AI Laptop を購入する - PC の価格と仕様を選ぶ | Microsoft Storehttps://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-pro-11th-edition/8n9t09p96cmj第7世代Surface Laptopの日本向け販売ページは以下です。Snapdragon X Elite 搭載 Surface Laptop 13.8 インチまたは 15 インチ AI PC を購入する - 仕様、ポート、バッテリー駆動時間を見る | Microsoft Storehttps://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-laptop-7th-edition/8tq2hq5xxkj9