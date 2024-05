globeのマーク・パンサーが21日までに、自身のインスタグラムを更新。2011年にくも膜下出血で倒れ、療養していた同グループのKEIKOの近影を公開した。マークは「臼杵市の山田屋さんに行ってきたよ 臼杵のフグと臼杵の大吟醸と臼杵の歌姫でもうお腹も心も、幸せたっぷり満たされましたww あぁぁァァァァ〜幸せ(笑)」と投稿。大分・臼杵市にあるKEIKOの実家の料亭を訪れたことを報告し、自身の爽やかな笑顔とともに、KEIKOとの2ショットを掲載した。

KEIKOも同日までに自身のXを更新。「今日はマークと山田屋で楽しく食事しましたぁ 過去 現在 未来といろーんな話で盛り上がりました 楽しかったわぁ…」とコメントし、マークとのひとときを満喫したことを報告した。この投稿にファンからは「KEIKOさん変わらず、美しいですね」「最高のツーショット」「その『未来』についてKEIKOちゃんから何か聞けるといいな」などの声が寄せられている。KEIKOは、2011年にくも膜下出血で救急搬送されて以来、療養しており、自身のXを通じて近況などを報告。22年11月には、マークがパーソナリティーを務めるOBSラジオ『JOY TO THE OITA』にサプライズ生出演、23年1月からは『JOY TO THE OITA+』と改まった番組にレギュラー出演するなど、徐々に活動を再開している。